Stadsgids Diane vertelt graag over dronken Jantje die de stad Sluis redde

Sluis heeft verschillende oorlogen doorstaan. "De stad was verwoest tot en met, maar heeft toch een rijke geschiedenis." Dewaele legt uit dat Sluis vooral vanwege de ligging een belangrijk doelwit was.

Een van de onderdelen tijdens de stadswandeling is het enige belfort van Nederland, nog geen kilometer van de Belgische grens. "In 1960 is het belfort helemaal opnieuw opgebouwd en in gebruik genomen. Er zijn weinig toeristen die weten dat wij het enige belfort in Nederland hebben." Er is dan ook onduidelijkheid over het gebouw "Veel toeristen denken dat het een kerk is."

Dronken Jantje van Sluis

Bij iedere wandeling vertelt de gids graag over Jantje van Sluis die ze "ons Jantje" noemt. Dat was de man die vroeger op de bel tikte om aan te geven hoe laat het was. "Er gaat een legende dat Jantje de stad heeft gered."

In 1606 zouden Spanjaarden Sluis aanvallen als de klok sloeg. Alleen bleef het stil. Klokkensteller Jantje had te veel gedronken. Zij zoon en neef draaiden de klok aan, maar deden dat te strak, waardoor de klok niet sloeg. De Spanjaarden dachten aan verraad en vielen Sluis niet aan.

Tegenwoordig is Jantje van Sluis een houten beeldje uit 1424 dat de juiste tijd aangeeft door met een hamer op de klokken van het Belfort te slaan. "De meest gefotografeerde man uit de streek", zegt de stadsgids.

De stadswallen doet Dewaele ook graag aan. Niet alleen tijdens een stadswandeling, maar ook als ze alleen is. "Als ik gestrest ben en het is te druk in Sluis -dat kan ook, dat is natuurlijk wel goed voor de middenstand- dan ga ik een wandeling maken over de wallen."

Napoleon in Sluis

De stadsgids noemt die plek een oase van rust. "Napoleon is er ook geweest. In 1810 kwam hij naar Sluis om te inspecteren of graafwerkzaamheden voor de Damse Vaart konden starten." Na zijn goedkeuring zijn graafwerkzaamheden voor het kanaal, dat ook wel Napoleonvaart wordt genoemd, gestart.

Johan Hendrik van Dale, bekend als de naamgever van woordenboek De Dikke Van Dale, wordt niet vergeten tijdens de wandelroute. "We ontvangen veel toeristen uit Nederland en Vlaanderen. Het is merkwaardig dat weinig toeristen weten dat Van Dale in Sluis geboren is, maar hij is wel de trots van de stad." De stadsgids is blij dat er nu op de eerste verdieping van het belfort een expositie over het leven en het werk de woordenboekenmaker is.

