Hoofdplaat hoopt binnenkort de klok weer te laten luiden

Het idee voor een herdenkingsklok ontstond toen de dorpsraad voorbereidingen aan het treffen was voor de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde. In alle kernen van de gemeente Sluis zou op hetzelfde moment de klok moeten luiden. Alleen, ondanks twee kerken in Hoofdplaat, was er eigenlijk geen enkele klok beschikbaar om te laten slaan.

Structurele oplossing

Uiteindelijk is het probleem opgelost door eenmalig gebruik te maken van de klok van de hervormde kerk, maar de dorpsraad wilde een structurele oplossing. Er werd een subsidie bij de gemeente geregeld en ook de middenstand doneerde geld om een vier meter hoge toren met klok neer te zetten bij het oorlogsmonument in de Spuikom.

De nieuwe klok moet bij het oorlogsmonument in de Spuikom komen te staan (foto: Omroep Zeeland)

De toren wordt een stalen constructie op vier poten. Bovenop de toren komt een bel, een kap om de bel te beschermen tegen de weersomstandigheden en daarbovenop natuurlijk de Hoofdplaatse krab. Voor balorige jongeren die 's nachts de klok willen laten luiden, hoeven de bewoners van Hoofdplaat niet bang te zijn. Het klokkentouw komt door een poot te lopen en is dus niet toegankelijk voor onbevoegden. "Het is niet zo dat het touw klaar hangt voor mensen die even tussendoor de klok willen laten luiden", legt Johnny van Vorden van de dorpsraad uit.

Fundering

De eerste aanbetalingen zijn gedaan en de fundering voor de toren is gelegd. Nu heeft de dorpsraad nog geld nodig om de toren en klok neer te zetten. Zo'n 3.000 euro om precies te zijn. Dat hoopt de dorpsraad met een sponsoractie in te zamelen onder de bewoners van Hoofdplaat. "En anders moeten we kijken of we nog ergens een subsidie los kunnen krijgen, maar we hebben heel veel vertrouwen in de bewoners; dat daar ook nog wat los komt", zeg Atleta van Boven van de dorpsraad van Hoofdplaat.

De dorpsraad heeft wel haast met het inzamelen van geld: over een paar maanden moet de klok al te horen zijn. "Hopelijk bij de Canadamars. dat is 1 november. Dan eren we de Canadese bevrijders en dan willen we graag de klok laten luiden", sluit Van Vorden af.