'Bomenkap niet nodig om havenkade Zierikzee te repareren'

Opstellers Hans de Jong en Pauline Gijt onder een boom op de Oude Haven (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Schouwen-Duiveland zegt dat het noodzakelijk is om de bomen te kappen voor de reparatie van de havenkade. Volgens Gijt is dat onzin en heeft de aannemer ook al gezegd dat de wanden gerepareerd kunnen worden met grotendeels behoud van bomen. Elders in het land hebben zij het ook zo gedaan, zegt Gijt. "Bijvoorbeeld in Dordrecht. Ook daar is een vergelijkbare haven gerestaureerd met behoud van bomen."

Schandalig

Dat de kademuren aangepakt moeten worden, staat volgens de opstellers van de petitie buiten kijf. "Maar de manier waarop de gemeente dit aanpakt, is schandalig. Ik kan het niet anders zeggen", zegt een boze Hans de Jong.

Als je het van de bladluis moet hebben, dan kunnen we nog een heel eind gaan in deze stad" Hans de Jong, opsteller van de petitie

Volgens De Jong heeft de gemeente geen enkel geldig motief om alle bomen te kappen. "Ten lange leste heeft deze wethouder bedacht: "Nou, dan is het vanwege de bladluizen op de auto's. "Ja, als je het van de bladluis moet hebben, dan kunnen we nog een heel eind gaan in deze stad", foetert De Jong.

De toezegging dat er na de werkzaamheden nieuwe bomen terug komen, nemen Gijt en De Jong met een korreltje zout. "Want in de plannen is geen geld gereserveerd voor het kappen van bomen of het aanplanten van nieuwe bomen", zegt Gijt. "Sterker nog: in alle stukken die gaan over de vergunning van de restauratie van de kades komt het hele onderwerp bomen niet aan de orde."

Inmiddels hebben al meer dan driehonderd mensen de petitie van het duo ondertekent.