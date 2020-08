Goedemorgen! Haagse politievrijwilliger, geld voor een klok en bomenkap

Hoofdplaat moet een nieuwe klok krijgen om te luiden bij herdenkingen. Dat is de wens van de dorpsraad van Hoofdplaat. De fundering ligt er al, nu moet er nog een klokkentoren van vier meter hoog komen. En daar is geld voor nodig.

politievrijwilliger Daniƫl Lagemaat (foto: Omroep Zeeland)

Daniël Lagemaat uit Den Haag is één van de 36 politievrijwilligers die deze zomer de politie op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee komen helpen. Samen met zijn gezin zit hij een week gratis in een vakantiehuisje in Hellevoetsluis maar in ruil daarvoor moet hij wel aan de bak.

"Mijn gezin vindt het prachtig en geniet met volle teugen", zegt Lagemaat met een duidelijk Haagse tongval. Maar werken in een onbekend gebied is best intensief, merkt hij.

Nicolientje, archieffoto (foto: Patricia Dikmans)

De teller van de inzamelingsactie voor Nicolientje staat op bijna 10.000 euro . Daarmee is het streefbedrag bijna gehaald. Vandaag stopt de actie waarmee geld is ingezameld voor de bekende Vlissinger die zijn woning en inboedel kwijtraakte bij de flatbrand aan de Hogeweg eind juli.

De gemeente wil de oude bomen aan de Oude Haven in Zierikzee weghalen, om de restauratie van de kademuur mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de wortels niet opnieuw voor overlast kunnen zorgen. De bewoners zijn nu een petitie gestart.

De rups zoekt het hogerop in Graauw (foto: Edy van Vliembergen)

Weer

Na de buien van gisteravond is het vanochtend droog met brede

opklaringen, maar plaatselijk komt de eerste uren mist voor. Er ontstaan

in de loop van de dag ook stapelwolken en vanmiddag en vanavond komen er verspreid buien bij. Daarbij is kans op onweer en lokaal kan veel regen vallen. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden,