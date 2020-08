Hans en hond Bram zochten naar overlevenden in Beiroet

Hans en zijn hond Bram in actie (foto: Hans Hoogstrate)

Bram is lid van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR en zocht in de Libanese hoofdstad naar overlevenden in het gebied wat ze kregen toegewezen. De ravage in het gebied is Hans het meeste bijgebleven. "Het is echt compleet verwoest en in de stad liggen alle voor- en achtergevels eruit. Het zijn net doorzonwoningen."

Hans kreeg een oproep om mee te gaan met Bram en liet al zijn spullen vallen. Samen met zijn hond ging hij naar Best waar het USAR-team bij elkaar kwam. Hij is zelf met een particuliere vlucht naar Libanon gevlogen en al het materiaal met een vliegtuig van defensie.

'Er stond niks meer overeind'

Hans kreeg met zijn team een gedeelte van het havengebied toebedeeld en is daar met Bram gaan zoeken naar overlevenden. In dat deel van de stad was de meeste verwoesting. "Er was daar ook echt alles weg en er stond niks meer overeind."

De explosie vond plaats om 18.00 uur 's avonds en dat is nog een klein geluk geweest. De meeste werknemers waren rond dat tijdstip al naar huis, waardoor er in dat gebied relatief weinig slachtoffers zijn gevallen. "In de sector hebben we dan ook geen mensen gevonden," aldus Hoogstrate.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR was niet het enige team wat aanwezig was. In totaal waren er elf teams vanuituit de hele wereld. "Het lijkt veel, maar iedereen krijgt een sector toebedeeld dus je loopt elkaar nooit in de weg."

Hans en zijn hond Bram (foto: Hans Hoogstrate)

Bram is volgens Hans een hele makkelijke hond om mee te nemen naar dit soort missies. "Hij hobbelt overal mee naartoe en als hij aan het werk moet, dan doet hij dat."

'Met een goed gevoel kijk ik terug'

Ondanks dat ze geen overlevenden hebben gevonden kijkt Hans Hoogstrate met een positieve blik terug op deze missie. "We hebben de mensen van de Nederlandse ambassade nog goed kunnen helpen omdat ook al die huizen kapot waren en dat geeft een goed gevoel."

Bij de explosie in Beiroet vielen zeker 150 doden en is een groot gedeelte van de stad verwoest. Vandaag wordt via Giro 555 geld ingezamelt voor de slachtoffers van deze ramp. Er zijn op tv en radio extra uitzendingen.