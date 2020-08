Als Haagse politievrijwilliger een week werken in Zeeland: 'Hartstikke mooi om hier te zijn'

In totaal zijn er deze zomer 36 politievrijwilligers van buiten Zeeland die de korpsen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee versterken. Het project werd een paar jaar geleden opgezet door het Politieteam Haringvliet in Hellevoetsluis en is vooral bedoeld om de zichtbaarheid van de politie in de drukke zomermaanden te vergroten.

Gratis in een vakantiehuisje

De gezinnen zitten zeven dagen gratis in een vakantiehuisje in Hellevoetsluis. De vrijwilligers werken in die week vier volledige diensten. Daniël Lagemaat: "Ik had er al van gehoord. Ik kom uit vaste dienst maar heb een andere baan aangenomen en ben toen vrijwilliger geworden. En toen ging de poort voor mij open om hier dienst te doen als vrijwilliger."

Onbekend terrein

De vrijwillig werkende agenten surveilleren op de kop van Schouwen-Duiveland en de kop van Goeree-Overflakkee. Globaal gezien van Westenschouwen tot Stellendam, met als middelpunt de Brouwersdam. Daar proberen ze vooral de kitesurfers van het gewone strandbezoek te scheiden. Maar er wordt ook veel rondgereden over het eiland om zichtbaar te zijn en in te kunnen springen als er iets aan de hand is. "Het is hier een hele unieke omgeving", zegt Lagemaat. "Ik vind het harstikke mooi om hier te zijn. De weidsheid! Ja, ik kom uit de stad, dus dat is voor mij uniek."

Wat is een politievrijwilliger? Politievrijwilligers ondersteunen de beroepscollega's en doen dat in uniform. Dit doen zij naast hun dagelijkse werk in hun vrije tijd. Soms zijn het oud-agenten. Anderen volgen een opleiding gevolgd van bijna anderhalf jaar aan de Politieacademie waar de basispolitievaardigheden worden aangeleerd. De vrijwilliger heeft een belangrijke rol in de handhaving en preventie.

Het politieteam Oosterscheldebekken kan de extra hulp goed gebruiken. "In de zomer komen veel toeristen en dagrecreanten naar Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee", vertelt politieman Richard den Boer. "Het is dan een uitdaging om de openbare orde en veiligheid voor zowel de bewoners als de gasten te waarborgen. Daarbij kunnen we alle hulp goed gebruiken."

Geen Duitse collega's

Dit jaar zijn er door de coronaregels geen Duitse collega's om de Zeeuwse agenten te helpen. "Daarom zijn we extra blij met dit project", aldus Den Boer. "Maar we worden ook extra ondersteund door onze collega's vanuit de hele eenheid Zeeland-West-Brabant."

Voor herhaling vatbaar?

Of het voor herhaling vatbaar is, weet Lagemaat nog niet. Het werken in een ander gebied kost hem meer energie dan gedacht. "In het begin vond ik het best pittig, want je komt in een ander werkgebied met meerdere portofoons en andere roepnummers. Dat zit niet helemaal in mijn systeem dus dat is extra opletten. Maar mijn gezin wil er nog wel een weekje aanplakken hoor!"

