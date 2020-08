Genoeg handtekeningen voor eerste stap naar een tolvrije tunnel

Spandoek tolvrije Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwen die hun handtekening hebben gezet, vinden dat een tolvrije tunnel hoort bij het compensatiepakket voor de geannuleerde marinierskazerne. In het pakket zit onder andere een zwaar beveiligde rechtbank, snellere treinen naar de Randstad en een Delta kenniscentrum. Geen tolvrije Westerscheldetunnel.

Daar was Stichting Zeeland Tolvrij niet blij mee. De initiatiefnemers startten een handtekeningenactie en moesten 1.400 handtekeningen verzamelen om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen. Dat doel is behaald, en de handtekeningen blijven binnenstromen.

Op de Facebookpagina 'De Westerscheldetunnel Tolvrij' werd vandaag een laatste oproep geplaatst: 'Die beloofde kazerne was een compensatie voor de vele vertrokken overheidsdiensten en -instellingen uit Zeeland. Wij vinden het gebodene geen goed alternatief. We vragen iedereen die actief is handtekeningen te verzamelen en ons nog van handtekeninglijsten kan voorzien deze ons zo snel mogelijk toe te sturen.'

Verzoek

De stichting wil maandag of dinsdag de handtekeningen aan de provincie aanbieden. Provinciale Staten bepalen dan of het verzoek aan alle eisen voldoet. Is dat het geval, dan heeft Zeeland Tolvrij zes weken om nog bijna 6.000 handtekeningen te verzamelen voor een definitief verzoek voor een referendum.