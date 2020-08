Marco Minnaard moest volle bak doorwerken tijdens lockdown

Marco Minnaard in zijn nieuwe rol (foto: Omroep Zeeland)

Wat doen jullie?

Het bedrijf is in 2000 door mijn ouders opgezet. Ik ben er in november begonnen. We leggen kabels en leidingen aan, zeg maar, het werk van leverancier tot aan de meterkast.

En toen kwam corona. Veranderde veel voor jou?

Voor mij eigenlijk niet. Mijn werkdag zag er half maart niet anders uit dan half februari. Ik stuur mensen aan, alleen ging dat via e-mail. We hadden ook vergaderingen via de computer.

En voor de rest van het bedrijf?

We zijn eigenlijk gewoon doorgegaan, onze werkzaamheden liepen door. We hebben natuurlijk wel maatregelen genomen. Niet meer samen in de schaftkeet, niet meer samenkomen. Wij werken in ploegjes van twee, buiten. Aan het begin van corona ging iedereen individueel aan de slag, later met z'n tweeën. Ze konden prima afstand houden. D'r is plek genoeg in de Zeeuwse polder, haha.

Heb je ondanks alles je draai gevonden?

Het was een heel ander ritme, die eerste maanden. Het was even wennen, maar ik ben goed ontvangen. De overstap ging vrij makkelijk. Ik ben goed gesteund door collega's.

Mis je het wielrennen al?

Ik heb nu meer regelmaat dan in het wielrennen. Iedere dag ga ik dezelfde tijd van huis, eet en slaap ik thuis. Dat is fijn, is mis het wielrennen nog niet. Dat komt misschien ook wel door deze afgelopen periode. Er was natuurlijk ook weinig wielersport. Als er wel grote wedstrijden zouden zijn misschien wel. Maar wat als dit mijn laatste jaar op de fiets was geweest? Nu kijk ik met een goed gevoel op mijn wielercarrière terug. Als dit mijn laatste jaar was geweest, was het vervelend geweest.