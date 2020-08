Grootste schip ter wereld maandag in Vlissingen

De Pionering Spirit is het grootste werkschip ter wereld (foto: Rederij Allseas)

Het schip ligt nu nog voor de Deense kust waar het twee jackets - de onderbouw van een boorplatform - aan het laden is. Dat werk heeft vertraging opgelopen waardoor de aankomstdag meerdere keren is verschoven. Eén jacket staat al aan boord en een tweede werd vanmorgen nog losgebrand zodat het uit het water getild kan worden.

Slag om de arm

De planning is volgens Jeroen Hagelstein van rederij Allseas nog steeds niet helemaal zeker. Zodra de tweede jacket aan boord staat, kan er een betere en betrouwbaardere planning gemaakt worden. Het schip komt in Vlissingen de twee jackets afleveren bij Sagro, die de gevaartes uiteindelijk verder zal slopen.

De Pionering Spirit is het grootste werkschip ter wereld (foto: Rederij Allseas)

48.000 ton

De Pioneering Spirit is met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter het grootste schip ter wereld. Het schip is speciaal ontworpen voor de ontmanteling van boorplatformen op zee. Het kan in één keer grote platformen tot 48.000 ton optillen en vervoeren. Daarnaast kan het schip ook worden ingezet voor de aanleg van gas- en oliepijpleidingen op zee.

Pieter Schelte Heerema

In 2016 werd het schip in gebruik genomen. Aanvankelijk werd het schip vernoemd naar Pieter Schelte Heerema, de vader van de eigenaar van de rederij. Heerema was een pionier in de offshore industrie. Maar rondom die vernoeming ontstond ophef, omdat Pieter Schelte Heerema in de Tweede Wereldoorlog aangesloten was bij de Waffen-SS en daarvoor is veroordeeld. Vanwege die ophef besloot de rederij de naam te veranderen in Pioneering Spirit.