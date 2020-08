Zeeuwen kiezen vaker voor lokaal: toptijd voor boerderijwinkels

"Het was abnormaal druk", zegt Miranda van 't Westeinde van de boerderijwinkel Risseeuw-van 't Westeinde, die aan de weg van Schoondijke naar Oostburg ligt. Maar een kleine drie kilometer verderop, net aan de andere kant buiten Schoondijke heeft ook de Groene Polderwinkel meer klanten gezien. "Ja, dat viel op. Veel eigen mensen uit de buurt, die hadden ook meer tijd ineens om boodschappen te doen", zegt eigenaresse Natascha Dekker.

Maar ook verschillende andere boerderijwinkels in Zeeland geven aan nu meer vaste klanten te hebben uit de buurt. "Mensen bleven terugkomen ook, dat was ook leuk. De drukte in de supermarkt vonden ze maar niks", zegt de eigenaar van een boerderijwinkel op Tholen.

Vijf bloemkolen en vijf courgettes

Net als in de supermarkt werd er ook bij deze winkels in het begin van de coronacrisis flink gehamsterd. "Aardappels en juun. Dat ik dacht, wat moet je nu met zo veel aardappels doen", zegt Natascha Dekker. "Vijf courgettes, vijf bloemkolen, veertien kilo aardappels. Niet normaal", zegt Miranda van 't Westeinde.

De klanten in de winkels in Schoondijke vertellen dat ze de laatste maanden liever hun boodschappen komen doen bij de boerderijwinkels. "Ik woon in Breskens en bij de supermarkt daar is het niet te doen. Veel te druk." Een andere klant laat weten: "Ik koop het liefste uit de buurt, dat is veel beter."

Handjevol klanten in de winkel

Bij de winkels mag maar een handjevol mensen tegelijk naar binnen. "De rest staat dan gewoon buiten even te wachten en maakt een praatje met elkaar", zegt Dekker.

Er moest verschillende keren per week bijbesteld worden om voorraad te houden (foto: Omroep Zeeland)

De enige uitzondering op het verhaal lijkt Kaasboerderij Schellach in Middelburg. "Bij ons was het de eerste maand uitzonderlijk rustig", zegt eigenaresse Els Vermue. "Wij moeten het echt hebben van de toeristen en die konden niet komen. Mensen uit de buurt kwamen wel groente en fruit kopen, maar dat maakte de drukte die we normaal hebben rond Pasen niet goed. Nu is het wel weer als vanouds."

Blijft het zo druk?

Of het na corona zo druk zal blijven, is nog maar de vraag. "Mensen doen graag boodschappen bij één winkel en dan kom je uit bij de supermarkt. Het is toekomst en dat moeten we afwachten", zegt van 't Westeinde. "Klanten kun je niet kopen, maar als de helft overblijft mogen we heel dankbaar zijn", zegt Dekker.