'Onderzoek schip Vlissingen spitste zich toe op mogelijke lading crystal meth'

De eigenaar, die graag anoniem wil blijven, reageert teneergeslagen op het feit dat juist zijn schip is onderzocht. De containers waren overigens niet van hem.

Vermoeden van crystal meth

Gisteren is hij in de haven geweest, maar mocht van de politie niet aan boord komen. "Er zijn twee van de drie containers onderzocht. Die zijn gelinkt aan een bedrijf dat begin juli aan het licht kwam tijdens een grote inval. Het bedrijf zou de drug crystal meth hebben geproduceerd en daarom was de politie geïnteresseerd in de containers", laat de eigenaar weten.

De eigenaar van het schip kan geen contact meer krijgen met het bedrijf dat de containers bij hem heeft geboekt. "Ze hebben ook nog niet betaald. Tot die tijd draai ik op voor de kosten van het lossen en eventueel opslaan van de containers. De mensen van het bedrijf dat de containers hebben geboekt zitten vast en het bedrijf is dicht."

Politie was aanwezig met geweren bij de actie (foto: HV Zeeland)

De hele donderdagmiddag hebben politie en douane onderzoek gedaan op het schip. De containers werden eraf gehaald en door een röntgenscanner gehaald. Om 17.00 uur is het schip vrijgegeven en zijn de containers teruggeplaatst. Ook de Landelijke Eenheid was aanwezig bij de controle. Deze unit van de politie wordt ingezet bij 'verhoogde dreiging'.

In Hansweert

Het schip Hoop, dat vaart onder Panamese vlag, was onderweg van de Las Palmas op Gran Canaria naar Hansweert. Op de Noordzee werd de bemanning gesommeerd om naar de haven van Vlissingen te varen. Inmiddels is het schip aangekomen in de haven van Hansweert in afwachting van een volgende vracht.

De woordvoerder van de Landelijke Eenheid heeft nog niet gereageerd op het verhaal van de eigenaar. Hij hoopt vandaag met meer informatie te komen.