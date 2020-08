Bij strandweer is het een drukte van jewelste in de zee (foto: Anne-Marie van Iersel)

"Gelukkig is alles in Zeeland goed verlopen", zegt Van Iwaarden in het radioprogramma Zeeuws Diep. Maar hij blijft waarschuwen voor de risico's van zwemmen in de zee. "De stromingen in zee zijn heel anders dan in een zwembad of een afgebakend gebied zoals een meer. In het buitenland mag je niet zomaar zwemmen, maar in Nederland mag je overal zwemmen tenzij aangegeven staat dat het niet mag."

De baas van Van Iwaarden, Koen Breedveld van de landelijke Reddingsbrigade, vindt dat er een beter waarschuwingssysteem moet komen dan een huidig vlaggensysteem. "We moeten zeker eens kijken hoe we het vlaggensysteem beter kunnen laten werken. Dat vind ik zeker een goed idee."

In Nederland kennen we het internationale stelsel van de vlaggen. Dat zou bij toeristen ook herkenbaar moeten zijn. Volgens Van Iwaarden is een ander vlaggensysteem dan ook geen optie. "Wel moeten we kijken waar we het huidige systeem kunnen verbeteren. Daarnaast ligt er ook verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Wij doen al heel veel aan preventie, maar mensen moeten ook de borden lezen die er in overvloed staan."

Voer schoolzwemmen opnieuw in

In Nederland zijn we met zwemmen opgegroeid, maar door bijvoorbeeld het schrappen van schoolzwemmen in sommige gemeenten wordt die kennis wel minder. "De reddingsbrigade pleit er al langer voor om het schoolzwemmen weer in te voeren, want dat is in sommige gemeenten geschrapt en dat heeft consequenties. Van kinds af aan vertrouwd raken met de zee is heel belangrijk."

"Wij doen er elke dag alles aan om verdrinkingen te voorkomen", legt Van Iwaarden uit. "Elke ochtend informeren we ons over de verwachte situatie. De ene keer kan het aflandige wind zijn en de andere dag kan er weer een hele andere wind en stroming zijn." Toch merkt Van Iwaarden dat mensen wel meer bezig zijn met veiligheid bij het water. "We worden vaker aangesproken of het veilig is, of er muien zijn en waar de vlaggen te vinden zijn."