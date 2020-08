'Ik ga nog altijd bij het stadion kijken als ik in de buurt ben'

(foto: Omroep Zeeland)

Huub, wat weet je nog van de wedstrijd tegen RBC?

"Ik weet nog dat Remco van Keeken twee keer scoorde. De eerste was dat op aangeven van Romeo van Aerde en de tweede was een beetje een klutsgoal. We hadden een goede groep met een mix van jonge, onervaren spelers en routiniers. Dat waren mannen als Jan Poortvliet, Jack Sweres en Carlo van Tour en ikzelf. We kwamen in de tweede helft nog wel onder druk te staan, maar trokken die 2-0 over de streep."

Heeft die wedstrijd veel indruk gemaakt?

"Ja zeker. Bepaalde wedstrijden maken meer indruk en deze wedstrijd was daar een van. Het was natuurlijk de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal in Zeeland. Daardoor kwamen er heel veel mensen op af en dat maakt het erg speciaal."

Welke herinneringen heb je nog meer aan Zeeland?

"Ik kom hier nog elke zomer drie à vier weken op vakantie. Dan zit ik op in Valkenisse op de camping. Zeeland heeft me altijd getrokken en ik vind het ook jammer dat hier geen betaald voetbalorganisatie meer is."

Na zijn tijd bij VC Vlissingen ging Stokmans als voetballer verder bij de amateurs. Hij speelde onder andere bij het Eindhovense RKVV Veloc en in België bij Poederlee en SV Mol. Stokmans verhuisde toen ook naar het Belgische Lommel, waar hij nog altijd woont.

Denk je terwijl je op vakantie bent dan ook aan die tijd bij VC Vlissingen?

"Ja zeker wel. We gaan regelmatig boodschappen doen vlakbij sportpark Irislaan. Ik ga in die vier weken dat ik in Zeeland ben, wel eens kijken bij het stadion. Dan haal je die belevenissen weer op, die we toen met z'n allen hebben meegemaakt."

Veel goede herinneringen dus?

"Zeker veel goede herinneringen. We deden het niet zo best, maar de sfeer binnen groep was gewoon heel erg goed. We konden veel van elkaar verdragen. Als je dan een beetje verder kijkt, merkte je toch dat je kwaliteit te kort kwam. Ook omdat alles voor iedereen nieuw was, zag je dat de balans binnen de club niet goed was. We hebben toen gewoon een valse start gehad."

