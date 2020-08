Ananda zit in één van de strengste landen qua coronamaatregelen: 'Ik kook mijn mondkapjes in de pan'

Ananda de Jager met haar collega's (foto: Ananda de Jager)

Net als in Nederland was er in België ook een hittegolf en daarom was een het dragen van een mondmasker, iedere keer als je naar buiten moet, niet fijn. "Met mondmasker is het toch nog wat warmer. Het was eigenlijk niet te doen, maar het moet nu overal verplicht in Brussel."

Op dit moment heeft De Jager een aantal mondkapjes die ze eenmalig kan gebruiken. "Maar ik heb er twee die ik ook vaker kan gebruiken. Om ze schoon te maken koken we die in water. Wie had dat ooit gedacht?"

De Jager is een buitenmens. "Ik vind het wel fijn om buiten te komen en om op een of andere manier toch frisse lucht te krijgen. Dat kan nu eigenlijk alleen in mijn eigen tuin." Soms heeft ze wel eens gedachte dat ze in een verkeerd land woont. "Niemand had dit verwacht. Ik zit nog in Europa dus als het nog strenger wordt kan ik altijd terug naar Nederland al heb ik hier wel mijn werk."

Beetje beu

Ook op dat werk is het wel lastig, merkt De Jager. "Wij werken in de BeNeLux en het is nog maar de vraag wanneer ik mijn Nederlandse collega's weer eens zien. Ik denk niet dat we dit nog lang gaan volhouden. Ik begin het wel een beetje beu te raken. Maar niemand weet wat er nog gaat gebeuren de komende tijd."

