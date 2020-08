Lekker badderen? Vandaag fietste er een badfiets door Terneuzen

Bij een badfiets moet je letterlijk denken aan een fiets met een badkuip erop. In juli was het kunstwerk te bezichtigen in één van de lege winkelpanden in Terneuzen. Vanuit de etalage kon je verschillende Zeeuws-Vlaamse kunstenaars aan het werk zien. Samen beschilderden ze de badkuip die aan de fiets gemonteerd is.

Vandaag ging het kunstwerk voor het eerst de weg op. Naast het bezichtigen van de rijdende kunst, konden wandelaars in Terneuzen vandaag nog ergens van genieten. In de badkuip, voorop de fiets, lag namelijk zanger Tim Roos die zijn liedjes deed galmen over de markt van Terneuzen.

"Dat is toch hartstikke leuk", roept een omstander die in de lach schiet terwijl het bad net langsrijdt. "Het is toch geweldig dat de kunst zo laagdrempelig is, dat wanneer je hier op een terrasje er zo van kunt genieten!"

De badfiets op de Markt van Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Het idee van de badfiets komt van kunstmanager Christel Jansen. Als kunstmanager verzint zij projecten en brengt ze kunstenaars bij elkaar. "Christel wilde voor haar afstudeerproject iets wat mensen doet glimlachen op veilige afstand. We bedachten toen deze gekke fiets", aldus kunstenaar Vincent van Leeuwen, die aan de badfiets meewerkte.

"Ik ben enorm trots op de kunstenaars die dit project hebben mogelijk gemaakt", zegt Christel. "En ons doel is behaald: een lach op iedereens gezicht!"

Het is nog niet bekend wanneer de badfiets weer over de Markt van Terneuzen rijdt.