Rolbrug Tholen wordt bij extreem weer buiten gebruik gesteld

Rolbrug Tholen gestremd (foto: Gemeente Tholen)

Wat er precies misgaat met de brug is de gemeente nu aan het uitzoeken. "Het lijkt er nu op dat de brug in storing gaat omdat de sensoren te gevoelig zijn", legt wethouder Peter Hoek uit. Jachtjes konden daardoor de haven niet binnenvaren en dat levert volgens Hoek gevaarlijke situaties op als er extreem weer is. "Een windvlaag is voldoende om de sensor te activeren, dat werkt eigenlijk te goed."

Vorig jaar kreeg de brug al te maken met storingen door vandalisme en vernielingen. Wethouder Hoek baalt daarvan. "Je zou bijna verzuchten dat het een hoofdpijndossier wordt. Maar het gaat om veiligheid en daar kun je geen risico mee nemen." Daarom neemt de gemeente Tholen nu het zekere voor het onzekere. "Hij staat voorlopig bij slecht weer open zodat iedereen altijd naar binnen kan varen."

Stevig gesprek met opdrachtgever

"Voor de korte termijn is het belangrijk om nu deze maatregel te nemen", zegt Hoek, die nu gaat uitzoeken of het daadwerkelijk zo is dat de sensoren overgevoelig zijn. "Er staat nu ook een camera om uit te sluiten of er iets anders debet is aan de storing. Als de brug te storingsgevoelig blijkt te zijn gaan we eens een stevig gesprek voeren met de opdrachtgever."