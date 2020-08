Veiligheidsregio Zeeland komt met maatregel tegen illegale feestjes

Wanneer de politie en handhavers mensen tegenkomen die geluidsapparatuur bij zich hebben en van plan zijn die te gebruiken bij een feestje, kunnen ze met behulp van de nieuwe maatregel sneller ingrijpen.

Politie ontruimt illegaal housefeest bij Vlissingen begin juli (foto: Wijkagent Middelburg)

"We hebben op de Zeeuwse stranden de laatste tijden veel beginnende feestjes gehad", zegt VRZ-voorzitter Jan Lonink. "Als Veiligheidsregio hebben wij de taak om besmettingen tegen te gaan." Het grootste risico om het virus over te dragen is volgens Lonink tijdens feesten en partijen. "We hebben Dishoek als voorbeeld waar zo'n feest werd georganiseerd. Dat is tijdig afgebroken, maar de situatie wordt wel precair."

Aan het begin van de zomer moesten al illegale feestjes beëindigd worden toch vindt Lonink niet dat de maatregel te laat komt. "Tot nu toe heeft aanspreken altijd geholpen, maar je merkt langzamerhand dat het besef van de maatregelen verwaterd. Daarom loopt ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op. Daarom is er nu de urgentie van deze nieuwe maatregel."

Dishoek als Lloret de Mar

"Er is ineens een soort invasie van jongeren die Dishoek als Lloret de Mar zien", zegt Lonink. Hij merkt ook dat er groepen vanuit België komen die daar niet meer mogen zijn en ineens naar Zeeuws-Vlaanderen of Vlissingen komen.

Lonink sluit niet uit dat er nog meer maatregelen zullen komen nu het coronavirus weer oplaait in Nederland. "Maandag zitten we weer met de voorzitters van de Veiligheidsregio's om te praten over wat te doen met mensen die terugkomen van risicogebieden. We willen gastvrij zijn in Zeeland, maar zonder elkaar te besmetten."