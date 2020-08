Meer dan 10.000 euro opgehaald voor nieuwe inboedel Nicolientje

Nicolientje verloor zijn appartement en inboedel bij een brand, archieffoto (foto: Patricia Dikmans)

Nico -bijnaam Nicolientje- wil niet reageren op de inzamelingsactie. Volgens zijn begeleider Patricia Dikmans 'schaamt' hij zich voor alle aandacht.

Dikmans laat weten blij te zijn met alle steun. "Het geld is voornamelijk bedoeld voor nieuwe spullen, zoals een goed bed en wasmachine." Naast geld heeft de Vlissinger ook veel spullen, zoals een bankstel en vogeltjes, aangeboden gekregen. "Daar hebben we nog niets mee kunnen doen. Nico heeft nog geen nieuwe woning en we hebben geen opslag."

Nieuwe woning

Wooncoöperatie L'Escaut is hard op zoek naar een woning volgens Dikmans. "Ze hadden een woning, maar die keek uit op de flat waar hij eerst woonde."

Een dag later zijn de sporen van de brand in het flatgebouw aan de Hogeweg goed te zien (foto: HV Zeeland)

In het flatgebouw aan de Hogeweg in Vlissingen, waar Nico eerst woonde, brak op 30 juli brand uit na een explosie. Door de verwoesting raakte hij zijn hele hebben en houden kwijt.

Niet verzekerd

Nico was niet verzekerd. Zijn budgetbeheerder Willem Dingemanse, die samen met Dikmans de inzamelingsactie is gestart, heeft dat wegens persoonlijke omstandigheden en een miscommunicatie niet op tijd geregeld. Inmiddels is al het papierwerk gedaan en is Nicolientje alsnog verzekerd.

Nicolientje in een tijdelijke woning (foto: Linda Molendijk)

Nicolientje verblijft nu tijdelijk bij een vriendin totdat er een nieuwe woning is gevonden. Nico Louwerse is een bekende Vlissinger, met name vanwege zijn extraverte karakter en zijn vaak opvallende verschijning. Veel Vlissingers kennen hem als Nicolientje, mede omdat hij vroeger weleens in vrouwenkleding rondliep.

Nicolientje in het centrum van Vlissingen (foto: Patricia Dikmans)

