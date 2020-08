De Bruijn opnieuw de snelste bij Hardloop3Daagse

Boris de Bruijn op weg naar de zege bij de Hardloop3Daagse (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Normaal gesproken is de Hardloop3Daagse een evenement waar de deelnemers drie dagen achter elkaar een wedstrijd lopen. Door de coronacrisis is de wedstrijd nu verspreid over drie vrijdagen. Gisteravond stond de tweede etappe op het programma.

Waar De Bruijn er met de eerste plek aan de haal ging, volgden Crum van der Linden uit Oost-Souburg en de Belg Sebastien Mahia op gepaste afstand. Vorige week vormden deze drie hardlopers ook al de top-drie. Met nog één wedstrijd te gaan voert De Bruijn het klassement van de Hardloop3Daagse aan.

Bij de vrouwen kwam Monica Sanderse opnieuw als eerste over de finishstreep op Neeltje Jans. De uit Vlissingen afkomstige atlete liep de afstand in veertig minuten en vier seconden. Leonie Ton uit Wissenkerke kwam als tweede binnen met een achterstand van iets meer dan twee minuten. Lydia Kleinjan uit Goes werd derde in 43.27'.

Sanderse leidt het klassement. Volgende week vrijdag is de laatste wedstrijd in het Nollebos in Vlissingen. Die wedstrijd is de helft korter: vijf kilometer.

Monica Sanderse won voor de tweede week op rij (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Naast de wedstrijd over 10,3 kilometer was er ook een korte afstand (5,7 kilometer) die werd gelopen. Bij de mannen werd die afstand het snelst gelopen door Ronald Geertse uit Serooskerke. Durby Meijboom uit Vlissingen was bij de korte loop de snelste vrouw.