De politie wil het zeker weten: zijn die 'lege containers' wel echt leeg?

Bewapende agent bij onderzoek naar drugs op schip in haven van Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De eigenaar beweerde eerder dat alle containers na onderzoek weer waren vrijgegeven, maar erkent desgevraagd dat de politie mogelijk nog 'een of twee' containers heeft achtergehouden voor nader onderzoek. "Maandag maken we die containers open om te kijken wat erin zit", zegt Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie.

Dubbele wand of vloer

De reder is ervan overtuigd dat het om lege containers gaat. "Zo staan ze ook in de papieren: als lege containers." Hij vermoedt dan ook dat de politie wil controleren of de containers niet een dubbele wand of vloer hebben of zoiets. "Maar daar hebben zij meer verstand van dan ik. Daar zijn zij de politie voor."

Over wat de politie wel en niet vermoedt doet Aling nog geen uitspraken. "We gaan maandag in die containers kijken", is het enige wat hij erover kwijt wil. Wel meldt hij dat alle aangehouden verdachten alweer op vrije voeten zijn. "Maar ze zijn nog wel verdachte in deze zaak", aldus de politiewoordvoerder.

Grootschalige drugsoperatie

Volgens de eigenaar van het schip zijn de containers gelinkt aan een bedrijf dat begin juli aan het licht kwam tijdens een inval, als onderdeel van de grootschalige drugsoperatie Portunus. Bij dat bedrijf zou volgens de reder de drug crystal meth zijn geproduceerd.

Het schip Hoop, dat vaart onder Panamese vlag, was onderweg van de Las Palmas op Gran Canaria naar Hansweert. Op de Noordzee werd de bemanning gesommeerd om naar de haven van Vlissingen te varen. Onder toeziend oog van bewapende agenten werden de containers in de Vlissingse haven door röntgenapparatuur gehaald. Inmiddels ligt het schip in Hansweert in afwachting van een volgende vracht.

