Twee jaar geleden speelde hij nog tegen Ajax, maar nu zit voetballer Daan Klomp zonder club

Het contrast is groot, want Klomp speelde twee jaar geleden nog in de basis bij NAC Breda in de Eredivisie. De wereld is nu helemaal anders, want nu vecht hij, op een trainingsveld van Almere City voor zijn carrière. "Normaal gesproken is nu al een beetje bekend waar je naartoe gaat. De transferperiode eindigt pas op 6 oktober en die tussentijd probeer ik fit te worden en me bij andere clubs in de kijker te spelen", zegt Klomp.

VVCS is een vakbond voor spelers in het betaalde voetbal. Ze behartigen de belangen voor de spelers bij cao-onderhandelingen en contractbesprekingen. Sinds enkele jaren organiseert de VVCS ook oefenwedstrijden voor werkloze voetballers en trainers onder de naam Team VVCS.

Daan Klomp (links) in actie namens Helmond Sport tegen FC Volendam - archief (foto: Orange Pictures)

Afgelopen seizoen speelde Klomp op huurbasis bij Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. Daar waren zijn prestaties niet dusdanig om bij zijn werkgever NAC Breda een contractverlenging af te dwingen. Klomp: "Je gaat natuurlijk wel denken aan wat je anders had kunnen doen. Ik probeer alleen nu gewoon voor mezelf fitter en sterker te worden. Dan moet ik het daarna op het veld laten zien."

Contacten met clubs zijn er al wel voor Klomp, maar concreet willen die contacten nog niet worden. Terwijl Klomp de komende tijd een contract probeert te versieren, heeft hij al wel nagedacht aan een plan B als zijn missie mislukt. "Dan wil ik een volledige studie oppakken en bij een amateurvereniging aan de slag gaan. Vooralsnog ligt mijn ambitie bij een profclub en niet bij een amateurvereniging. "