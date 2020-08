Ontsnapte tbs’er Henk Ernst was waarschijnlijk weer in Zeeland

De politie heeft meerdere foto's van Ernst verspreid (foto: Politie)

Afgelopen donderdag werd een zoekactie opgezet en een Burgernetbericht verspreid. Daarbij werd niet bekendgemaakt om wie het ging. Het landelijk parket, dat vanwege het gevoelige karakter van de zaak hierover de woordvoering doet namens de politie en justitie, heeft nu pas bekendgemaakt dat het om een zoektocht naar de 61-jarige ontsnapte tbs'er Henk Ernst gaat.

Snor

Wel werd bij het Burgernetbericht gewaarschuwd dat je de man niet zelf moest benaderen, maar de politie moest bellen zodra je hem zag. Ook werd in het signalement gesproken over een snor. Op de eerder verspreide foto's van Ernst had hij nog geen gezichtsbeharing.

Tbs'er Henk Petrus Wilhelmus Ernst heeft zich onttrokken aan zijn TBS met verpleging. (foto: Politie)

Ernst zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam toen hij niet terug kwam van zijn verlof. Ruim een maand geleden werd Ernst gezien bij een inbraak in Zoutelande. De daaropvolgende getuigenoproep leverde tientallen tips op, maar geen van die tips leidde tot zijn aanhouding. Tussendoor werd Ernst gesignaleerd in Rotterdam, maar nu zou hij dus weer in Zeeland gezien zijn.

Beruchte crimineel

De ontsnapte tbs'er is een beruchte crimineel. Het is ook niet de eerste keer dat hij ontsnapt. Hij zat eerder ook in een tehuis voor resocialisatie toen hij in 2003 ervandoor ging en een spoor van geweld achterliet. In zes weken tijd overviel hij in Brabant en Zeeland supermarkten en hotels.

In Zeeland overviel hij supermarkten in Hulst en Burgh-Haamstede en een modezaak in Sluis. Het buitgemaakte geld besteedde hij aan drugs en drank. Ook pleegde hij inbraken en perste mensen af.

Politiehelikopter

Afgelopen dinsdag gingen er ook geruchten rond op sociale media dat er met meerdere agenten en een politiehelikopter naar de ontsnapte tbs'er werd gezocht op Schouwen-Duiveland. Dat wilde het landelijke parket destijds niet bevestigen. Ook nu nog doet het parket daar geen uitspraken over.

De politie vraagt nog steeds om naar Ernst uit te kijken. Hij is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Verder heeft hij een opvallend spleetje tussen zijn voortanden. Ook is hij te herkennen aan zijn tatoeages, waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Mogelijk heeft hij tegenwoordig dus ook een snor.

Tips

Hoewel de vele binnengekomen tips nog niet hebben geleid tot een aanhouding, laat het parket wel weten dat er mede dankzij die tips nog wel aanknopingspunten zijn voor vervolgonderzoek. De politie herhaalt de oproep aan mensen die hem hebben gezien, of die weten waar Ernst verblijft, om hem niet zelf te benaderen, maar de gratis tiplijn 0800-6070 te bellen.

Lees ook: