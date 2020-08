Dagbesteding voor mensen met lichte vorm van dementie: 'Het is gezellig en je bent eens van huis weg'

Janneke Willems is coördinator van het zogenaamde ontmoetingscentrum in De Statie in Sas van Gent. "In de buurt zijn verschillende voorzieningen voor mensen met geheugenproblematiek, maar hier nog niet. Dus ik ben heel blij dat we hier nu terecht kunnen. Het is ook een heel mooie ruimte om dit te organiseren."

Je bent eens van huis weg" Thea de Moor, bezoeker dagbesteding

Ook de deelnemers zijn enthousiast. Aan het begin van de ochtend wordt er koffie gedronken en vooral veel gekletst met elkaar. Thea de Moor is een van de bezoekers van de dagbesteding. "Het is gezellig en je zit eens met andere mensen. Sommige mensen ken je ook nog van vroeger. De leidsters zijn top en je bent eens van huis weg."

Ook mantelzorgers zijn welkom

Dat huis deelt Thea met Jef de Moor, haar man en mantelzorger. Hij komt ook mee naar de dagbesteding. Maar na de koffie gaat hij weer naar huis. Jef is tevreden over de nieuwe dagbesteding. "De meisjes die hier werken zijn heel vriendelijk en bezorgd. Het geeft mij ook wat tijd thuis. Dan kan ik een beetje knutselen en stofzuigen. Als mantelzorger is het vaak namelijk best wel druk."

Thea en Jef de Moor bij de dagbesteding voor mensen met geheugenproblematiek (foto: Omroep Zeeland)

De mantelzorgers vinden op de dagbesteding een luisterend oor en kunnen advies krijgen. De rest van de dag is volgens Willems ingericht voor de mensen met lichte dementie. "We bieden op een dag meerdere activiteiten aan. We doen spelletjes waarmee we de geheugenproblematiek tegengaan. En we doen aan bewegen. Zo is er vandaag een demonstratie van tai chi waar de mensen aan mee kunnen doen.

Extra dag

De dagbesteding is bedoeld voor mensen met een verwijzing. Op dit moment is er een wachtlijst, maar het centrum gaat binnenkort een extra dag per week open.