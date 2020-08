GOES heeft nog geen winst te pakken in voorbereiding, Hubregtse maakt er drie voor Kloetinge

Nazario de Fretes in balbezit namens GOES (foto: Groundhopping Rutger)

UNA - GOES

GOES was de eerste van de vier clubs die vandaag aftrapten. In Veldhoven werd om 11 uur begonnen tegen zondag derdedivisionist UNA. Halverwege de wedstrijd was er nog niet gescoord. Na een fout in de opbouw kwam de ploeg van Kevin Hollander na een uur spelen op achterstand. Francis Kabwe Manengela miste een strafschop en Huib van Hecke raakte nog de lat, maar GOES kwam niet tot scoren. Na drie eerdere oefenwedstrijden te hebben gespeeld tegen Halsteren (2-2), Hoek (1-3) en Baronie (2-2) heeft de club in de voorbereiding nog niet gewonnen.

Hoek - Patro Eisden

Hoek en Patro Eisden, de club van Salar Azimi uit Aardenburg, maakten er een doelpuntrijke middag van. Na 45 minuten spelen was het al 2-2. De Belgische ploeg kwam twee keer op voorsprong, maar via Steve Schalkwijk (strafschop) en Ruben de Jager (kopbal) kwam Hoek twee keer langszij. In de tweede helft kwam Hoek voor het eerst op voorsprong na een bijzondere penalty. Impens nam hem, tikte de bal opzij en de instormende Schalkwijk schoof binnen. Na iets meer dan een uur spelen zorgden de Belgen voor hun derde treffer. Daarna werd er niet meer gescoord en eindigde het duel in 3-3.

Luctor Heinkenszand - Kloetinge

Kloetinge, dat afgelopen week aan de voorbereiding begon, speelde op bezoek bij het twee klassen lager spelende Luctor Heinkenszand hun eerste oefenwedstrijd. Vooral Kloetinge-spits Jeremy Hubregtse zal terugkijken op een geslaagde middag. Voor de rust scoorde hij al drie keer, waarvan de derde het mooist was: ongeveer vanaf de middellijn passeerde hij de keeper van Luctor Heinkenszand. De van GOES overgekomen Mart de Kroo tekende in de tweede helft voor de vierde en vijfde treffer voor de eersteklasser. Jefry Dijkstra zorgde voor de 0-6. Martijn Simonse benutte voor de thuisploeg nog een strafschop en redde de eer voor zijn ploeg.

STEEN - Terneuzense Boys

Derdeklasser STEEN begon voortvarend aan het duel met het twee klassen hoger spelende Terneuzense Boys. Door twee doelpunten van Kenneth Dankaart was het met rust 2-0 voor de thuisploeg. Ricardo van Trappen bracht na rust het verschil naar drie. In het slot van de wedstrijd deed Terneuzense Boys nog wat terug via Justin van Rossem en Miroslav Peric, maar de winst ging naar de club uit Sint Jan Steen.