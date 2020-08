'Ik was verschrikkelijk zenuwachtig voor die wedstrijd tegen RBC'

(foto: Omroep Zeeland)

Emiel, jij kwam van de amateurs van Zierikzee bij Vlissingen terecht, toch?

"Ja, ik was negentien jaar en kwam in een hele andere wereld terecht. Dat was ook wel mooi, want daar koos ik voor. Meer trainen en uren maken. Daar ging ik voor."

Jij debuteerde in de wedstrijd tegen RBC in het profvoetbal. Wat weet je nog?

"Dat ik verschrikkelijk zenuwachtig was, haha. Het spande erom of ik wel of niet zou spelen. Toen ik hoorde dat ik ging spelen, werd ik wel zenuwachtig. Ik zat in de kleedkamer en hoorde dat er vijfduizend mensen rond het veld stonden. Ja, dat leefde wel."

Dorst bleef in het profvoetbal actief bij NAC Breda, RBC en TOP Oss. Daarna speelde hij in het amateurvoetbal nog voor Kloetinge en Bruse Boys.

Wat merkte jij van de financiële problemen tijdens het seizoen?

"Als je een teamsport doet en er is gezeur over geld, dan eindig je onderaan. Als we naar het trainingsveld liepen, ging het al over geld omdat het niet goed ging met de club. Het wordt niks als daar gezeur over is. Dat weet ik nog wel. Het was ook niet duidelijk of we wel door konden gaan na het eerste seizoen."

Mist Zeeland het profvoetbal?

"Dat weet ik wel zeker. Omdat er voor de rest ook helemaal niks is van niveau in Zeeland. Iedere sport op niveau mis ik wel in Zeeland. Of het nu handbal of volleybal is. Ik vind topsport leuk om te zien, maar dat komt misschien omdat ik zelf ook fanatiek ben. Ik kan moeilijk geloven dat mensen dat niet missen."

