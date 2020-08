Tientallen vogelaars naar akker bij Domburg vanwege één klein bruin vogeltje: de steppeplevier

Vanwege deze zeer zeldzame waarneming zijn tientallen vogelaars uit heel Nederland naar Domburg afgereisd. De eerste waarneming van het dier werd al vanmorgen om 10.00 uur genoteerd, in het natuurgebied Noordervroon bij Westkapelle, maar toen was nog niet helemaal zeker of het inderdaad om deze bijzondere vogelsoort ging.

'Rare morinelplevier'

Vogelaar Marten Peene uit Middelburg was een groep goudplevieren aan het afspeuren, op zoek naar een andere zeldzame plevierensoort: de morinelplevier, die daar eerder was gezien. Hij noteerde de vogel in eerste instantie als 'rare morinelplevier', maar op basis van de foto bleek het later toch dus om een nóg zeldzamere vogelsoort te gaan.

Het lukte Peene in eerste instantie niet meer om de vogel terug te vinden, maar een andere vogelaar, Corstiaan Beeke uit Serooskerke, vond het dier terug op de akker aan de Trommelweg tussen Domburg en Westkapelle waar de vogel rond 13.00 uur was neergestreken.

Vogelaars uit binnen- en buitenland

Inmiddels is het aantal vogelaars dat het dier daar heeft bekeken opgelopen tot enkele tientallen en de verwachting is dat deze waarneming de komende uren nog veel meer vogelaars uit binnen- en buitenland naar de Domburgse akker zal lokken.

De steppeplevier eet voornamelijk insecten en broedt zoals de naam al aangeeft in steppelandschappen in Siberië, Mongolië en delen van China. Het dier trekt ieder jaar zuidwaarts naar Indonesië, Nieuw-Guinea en het noorden van Australië. De vogel is nog maar drie keer eerder in Europa gezien: in Finland, Noorwegen en Zweden.