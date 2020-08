75 jaar na Japanse capitulatie krijgen West-Zeeuws-Vlaamse slachtoffers een naam

De archivaris van de gemeente Sluis, Geert Stroo, heeft vorig jaar uitgezocht of en hoeveel West-Zeeuws-Vlamingen er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Zuid-Oost Azië. Hij kwam op 29 namen. Dat er op het laatste moment nog een dertigste slachtoffer bij kwam, is te danken aan de Facebookpagina van het 4 mei comité in Oostburg en een oplettend nichtje van Jacob Versprille.

De Indië-herdenking in Oostburg was vandaag de enige in Zeeland. Vorig jaar was er ook een herdenking in Vlissingen. Dit jaar vindt de herdenking in Vlissingen plaats 5 september. Dan is er in besloten kring een herdenking is op de Noorderbegraafplaats.

Een verslag van de herdenking Oostburg

Op de Facebookpagina werd de afgelopen dagen aandacht besteed aan de 29 slachtoffers, maar het nichtje merkte op dat haar oom er niet tussen stond. En dankzij haar werd de naam van haar oom Jacob toch nog vermeld.

De van origine West-Zeeuws-Vlamingen zijn om uiteenlopende redenen naar Zuid-Oost Azië afgereisd. Sommigen dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL), anderen waren marinier, voeren op de koopvaardij of waren als burger geëmigreerd naar Nederlands-Indië.

Cor Jesse (87) is speciaal vanuit Geldrop naar de herdenking gekomen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de herdenking vandaag waren ook nabestaanden aanwezig, onder wie Cor Jesse. De inmiddels 87-jarige is speciaal vanuit Geldrop naar de herdenking gekomen om de naam van haar oom Willem Risseeuw uit Groede te horen en om bloemen bij het monument te zetten. Hoe en waarom haar oom Willem naar Nederlands-Indië is afgereisd, is haar niet meer helemaal duidelijk.

Wel weet ze nog dat Willem zat geïnterneerd en moest werken aan de beruchte Birma spoorlijn. "Hij is daar een afschuwelijke dood gestorven door uitputting", vertelt ze. "Ik herinner me ook nog heel goed dat het bericht kwam dat ie was overleden." Cor Jesse woonde tijdens de oorlog in Groede bij haar oma, tevens moeder van haar oom Willem. "Hoe mijn opoe toen heeft gehuild is echt onvergetelijk."