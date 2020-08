Bakker Joost (18) voorziet IJzendijke weer van Belgisch brood op zondag

Toen in het voorjaar vanwege de uitbraak van het coronavirus de grens dichtging met België, besloot Joost zijn dorpsgenoten op zondag toch van Belgisch brood te voorzien. "Mensen gaan in het weekend vaak naar de Belgische bakker. Dat kon niet meer, dus daarom bracht ik het naar Nederland. Ik mocht nog wel de grens over." De bezorgservice is zo'n succes dat Joost er, ook nu de grens weer open is, mee doorgaat.



De werkdag voor Joost begint op zaterdagavond om 18.00 uur. Dan treft hij, samen met de bakker waar hij werkt en waar hij zijn broden mag bakken, de voorbereidingen voor de winkel en voor zijn eigen verkoop. Tegen middernacht gaan de ovens aan en wordt alles achter elkaar afgebakken.

Ook nog een verkooppunt erbij

Als het merendeel van de Zeeuwen nog op één oor ligt op zondag is Joost al onderweg met zijn producten. Een deel gaat naar huis. Daar worden de bestellingen voor IJzendijke ingepakt. Een ander deel gaat naar een verkooppunt in Groede. Daar kunnen mensen uit de rest van Zeeuws-Vlaanderen hun bestelling ophalen en worden zijn producten bij de tearoom verkocht. "Mijn zus werkt daar en toen we het erover hadden en haar baas dat ook een goed idee vond, heb ik die kans gegrepen", zegt Joost.

Joost levert zijn laatste bestelling af in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

In IJzendijke heeft hij meestal rond de zestig adressen waar hij langs moet. Als hij de laatste om 12.00 uur heeft afgegeven, zit zijn lange werkdag er eindelijk op. "Dan heb ik ook nood aan mijn bed", zegt hij. Toch vindt hij zo'n lange werkdag helemaal geen probleem: "Ik heb van huis uit leren werken en ik doe het graag."

Mijn droom is ooit mijn eigen bakkerij beginnen. Maar om dat te kunnen betalen moet ik nog wat werken. " Joost Doens (18), bakker

Joost kwam in aanraking met het bakkersvak via een vriend bij de muziekvereniging. Die nam hem mee naar zijn bijbaantje, bij de Belgische bakkerij. "Daarna ben ik gaan vragen of ik vaker mocht komen helpen. Het interesseerde mij." De uren die hij niet op het internaat hoefde te zijn, vulde hij met meehelpen in de bakkerij.

Weinig sociaal leven

Een sociaal leven, zoals een gemiddelde 18-jarige, met uitgaan en afspreken met vrienden in het weekend, is er voor Joost niet bij. "Die contacten onderhouden is met mijn werkuren wat lastiger. Maar ik heb ook vrienden in het bakkersvak en dat spreekt wel makkelijker af."

Als Joost mag kiezen dan specialiseert hij zich het liefst in patisserie. "Voorlopig is het leuk wat ik nu doe, maar ik zou wel graag aan de slag gaan in Knokke, bij een goede patissier. Volgend jaar ga ik er eerst even een paar weken tussenuit, een wijnreis maken." Want nieuwe wijnen ontdekken is zijn andere passie.

Eigen bakkerij

De ultieme droom is uiteindelijk een eigen bakkerij beginnen in België of Zeeuws-Vlaanderen. Waar die ook komt, wat wel zeker is, is dat hij Belgische broden en koffiekoeken zal blijven bakken. "Die zijn echt anders dan de Nederlandse."