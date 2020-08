ZeeDoc-documentaire Tussentijd volgt 14-jarig Palestijns-Syrisch meisje

Nur hangt slingers op (foto: oz)

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat Nur, haar moeder en de rest van het gezin voor het laatst zag. Na het wachten op een verblijfsvergunning begint nu het lange wachten op hereniging met de rest van het gezin.

Haast onzichtbaar meekijken

Tussentijd is een documentaire over een leven tussen oorlog en vrede; tussen twee culturen; tussen een vader en een moeder; tussen hoop en vrees en tussen kind zijn en een jonge vrouw worden. Fifi Visser en Jacomien Kodde filmden een jaar lang het leven van de familie Mansor waar dochter Nur de spil is. Door zelf te filmen konden ze haast onzichtbaar meekijken hoe ze zich staande houden in een wereld waarin ze in de wacht zijn gezet.

"Wij werkten allebei voor stichting Vluchtelingenwerk", legt Kodde uit. "Daar hielpen we met gezinsherenigingen. In eerste instantie wilden we iets maken over Nieuwe Zeeuwen. Het moment pakken als de mensen een verblijfstatus hebben gekregen en gaan integreren in de maatschappij. Het werd het verhaal van Nur."

'Heftig verhaal'

Volgens Kodde is het verhaal van Nur en andere mensen zoals zij vooral ook zeer aangrijpend. "Hoe je het wendt of keert: het zijn mensen met een heftig verhaal. Ze moeten een bestaan opbouwen in een vreemd land, in een cultuur die voor hen onbekend is en ze zijn in gedachten bij familieleden die achtergebleven zijn in oorlogsgebied."