'Ik had gehoopt om nu in de Hoofdklasse te spelen'

Kloetinge stond met twee punten voorsprong bovenaan in de 1e klasse C toen het coronavirus om de hoek kwam kijken. Op dat moment hadden alle de vier spelers van GOES al bij Kloetinge getekend en gingen ze niet één maar twee klassen lager spelen. "Dan moeten we er dit jaar maar voor gaan", stelt Jop Dekker. Ook voor aanvaller Sylvio Hage is het duidelijk welk doel het team dit seizoen heeft. "Ik hoop dat we kampioen worden, want dat moet eigenlijk wel nu."

Geschorst

"Beetje jammer om niet in de Hoofdklasse te spelen, maar ik heb er nu ook heel veel zin in", zegt Tim de Winter. Hij moet nog iets langer wachten op zijn officiele debuut in het eerste van Kloetinge, want De Winter zal in de eerste bekerwedstrijd vanaf de zijlijn toe moeten kijken. In de laatste competitiewedstrijd met GOES pakte hij zijn vijfde gele kaart, waardoor hij nu geschorst is.

"Het zijn jongens met heel veel ervaring", zegt trainer Marcel Lourens tevreden. Afgelopen seizoen stevende Kloetinge al af op de titel in de eerste klasse. Nu verwacht Lourens dat de vier hun stempel gaan drukken om het team nog beter te maken. "Ik heb een selectie waar ik heel erg tevreden over ben."

Goede start

Kloetinge begon gisteren in ieder geval goed aan de voorbereiding op komend seizoen. In een oefenduel tegen Luctor Heikenszand won het met 1-6. Nieuweling De Kroo was namens Kloetinge twee keer trefzeker.