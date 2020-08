'Ik wist niet meer dat Pierre van Hooijdonk meedeed bij RBC'

(foto: Omroep Zeeland)

Je hebt de beelden van de wedstrijden nog een teruggekeken. Wat zag je daarop?

"Normaal gesproken kijk ik zelden wedstrijden terug. Zeker toen was dat nog niet zo en mochten we blij zijn als we überhaupt op tv waren. Voor nu heb ik het wel even teruggezocht en wat ik niet wist was dat Pierre van Hooijdonk meedeed. Pierre is een van mijn betere vrienden en ik woon ook bij hem in het dorp. Dat hij meespeelde wist ik dus niet."

Wat weet je nog wel van de wedstrijd?

"Wat ik me nog kan herinneren is dat er op de dag van de wedstrijd nog veel geregeld moest worden. Er moesten allerlei hand-en-spandiensten verricht worden om het stadion en het veld betaald voetbal-waardig te krijgen. Wij als spelers waren echter alleen met die wedstrijd bezig."

De euforie na die 2-0-overwinning op RBC was enorm, toch?

"Ja, die euforie kan ik me nog wel beter voor de geest halen dan de wedstrijd zelf. Het was de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal voor Vlissingen en als je die winnend kan afsluiten was dat helemaal mooi natuurlijk."

Jack Sweres over zijn periode bij Vlissingen in 1990

Na het eerste jaar bij VC Vlissingen vertrok Sweres naar amateurvereniging Baronie in Breda. Daar speelde hij zes jaar voordat hij stopte met zijn voetbalcarrière. Sweres ging daarna als trainer aan de slag voor onder andere de jeugd van NAC Breda en Rood-Wit. Nu is de Brabander trainer van vv Zundert.

Hoe heb jij je tijd bij Vlissingen ervaren?

"Ik had natuurlijk 21 jaar bij NAC gespeeld. Ik was daar echt een jongen van de club. Op mijn zevende kwam ik daar en ik was 27 toen ik naar Vlissingen ging. Ik had nog nooit bij een andere club gevoetbald, maar ik heb het wel als heel leuk ervaren. Soms vraag ik me nog weleens af waarom het voor Vlissingen na die twee jaar ophield, want in Zeeland zit er zat potentie."

Mis je Zeeland nog weleens?

"Ik kom nog genoeg in Zeeland. Als het lekker weer is, zoals afgelopen week, ga ik lekker naar het strand in Westkapelle. Ook voor mijn werk kom ik er vaak genoeg. Ik zorg voor reclame-uitingen in supermarkten en dan kom ik weleens in Arnemuiden of Domburg. Sommige van die supermarkteigenaren hebben me nog bij Vlissingen zien spelen. Dan halen ze altijd wat herinneringen op."

Het profavontuur van VC Vlissingen/VCV Zeeland duurde slechts twee seizoenen. Door financiële perikelen werd na het seizoen 1991/1992 geen licentie meer afgegeven door de KNVB.

