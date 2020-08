Waarschuwing voor extreem weer: kans op forse hagelstenen, wateroverlast en harde windstoten

Onweer bij Kattendijke (foto: Jaap Dorleijn)

Daarom heeft het KNMI vanmiddag rond 16.00 uur voor Zeeland en het westen van Noord-Brabant de waarschuwingscode afgegeven. Een uur later werd dat gebied uitgebreid naar Zuid-Holland.

Gevaarlijk of extreem weer

Code oranje betekent in de woorden van het meteorologisch instituut: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Nog geen half uur nadat het KNMI code oranje afgaf voor Zeeland was het al raak in Breskens. Daar moest de brandweer water wegpompen bij de Veerhaven. De straatkolken konden het water niet voldoende afvoeren. Daarom werd water naar de nabijgelegen Westerschelde gepompt.

Wateroverlast

Ook op andere plekken in de provincie was er sprake van wateroverlast. Zo werd in Vlissingen de brandweer ter plekke gevraagd bij het Westerzicht en bij de Rosenburglaan. In Renesse was het raak bij een kledingwinkel aan de Hogezoom.

Elders in het land is nog steeds code geel van kracht, zoals dat heet. Daar kunnen in de middag en avond ook kans op onweersbuien, met mogelijk hagel en windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur.

Ook mooie beelden

Hoewel de buien voor veel overlast kunnen zorgen, leverde het noodweer ook mooie beelden op. Deze Zeeuwen trotseerden de storm: