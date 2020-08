Erik is verslaafd aan het opruimen van afval, maar had het nog nooit zo druk als nu

Cijfers heeft Erik niet, wel kan hij zeggen dat zijn vuilniszakken sneller vol raken dan normaal in de zomer. De warme, soms hete, dagen waarop mensen massaal verkoeling zochten aan de kust, zijn volgens De Vries de oorzaak.

Vooral in de duinen wordt veel troep achtergelaten merken Erik en de vrijwilligers van de Bende van het strand (foto: Omroep Zeeland)

Vooral in de duinen wordt veel troep achterlaten. "Alles wordt in de duinen gegooid", vertelt hij. Onder het mom van is het uit het zicht dan bestaat het niet meer. En behalve dat de duinen ook als openbaar toilet worden gebruikt, vindt hij er van alles. Maar de laatste tijd vooral mondkapjes. "En dat is raar. Want je ziet niemand kapjes dragen op het strand, maar toch vind ik ze het meest."

In drie maanden rond

Pessimistisch of chagrijnig wordt Erik er niet van om iedere dag weer opnieuw de troep van een ander op te ruimen. "Het is zelfs verslavend. Je begint ermee, ziet het overal liggen en dan krijg je er oog voor." Hij kan rekenen op een vrijwilligerspoule van in totaal dertig vrijwilligers, die allemaal een of meer dagen meehelpen met troep ruimen. Samen werken ze dan in drie maanden tijd de hele kust van Schouwen-Duiveland af. Vanuit Scharendijke naar Renesse, Burgh-Haamstede, langs de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

Bende van het strand aan het werk in de duinen bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

En binnenkort hoopt De Vries het allemaal professioneler aan te pakken. Hij krijgt nu nog een Wia-uitkering, maar als het even meezit, is die daar straks vanaf. Want in samenwerking met het UWV gaat Erik proberen een aantal papieren te halen, zodat hij mensen van het UWV mag begeleiden, en daar krijgt hij dan vervolgens geld voor in plaats van een uitkering "en dat voelt toch fijner."