Jan Raas centraal in Andere Tijden: 'Renners hebben veel respect voor hem'

Jan Raas in de Tour van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

"Het beeld wat je krijgt is een slimme, aardige, betrouwbare man, die heel veel verlangde van zijn collega-renners," vertelt Zwanikken tegen Omroep Zeeland. "Renners als Bernard Hinault en Henk Lubberding spreken hun ontzag uit voor de misschien wat stugge Zeeuw."

Volgens de regisseur raakte de vele overwinningen van Raas uit beeld en dat vond hij jammer. "Je hoort en ziet hem nooit meer en het gaat dus nog amper over al die overwinningen die hij heeft behaald." Raas won in zijn carriëre veertien klassiekers, tien etappes in de Tour de France en het WK. Hij wordt ook wel bestempeld als de beste ééndaagsrenner ooit.

Raas werkt ook nu weer niet mee

Natuurlijk is er gevraagd aan Raas of hij mee wilde werken, maar ook hierop zij hij; nee. De 's-Heerenhoekenaar is na het stoppen van zijn ploegleiderscarriere nog maar amper te zien in de media. Er gaan al jaren vele speculaties over het waarom, maar daar is nooit duidelijk antwoord op gekomen.

In de aflevering gaat het ook over het Werelkampioenschap van 1979. Deze wedstrijd won hij, maar er was flinke kritiek na de race. De NOS deed voor het eerst live-verslag van de wielerwedstrijd en liet zien dat Jan Raas ploeggenoten bij de heupen pakte om zich de Cauberg op te trekken.

Raas boos op NOS

"Het was iets wat alle toppers deden, ook in die wedstrijd. Maar voor het eerst zag iedereen dit op televisie," aldus regisseur Gertjan Zwanniken. Sommige supporters waren boos op Raas die vervolgens ook weer kwaad was op de NOS. Regisseur Martijn Lindenbergh vertelt in de uitzending hoe dat is verlopen.

Andere Tijd Sport van NOS/NTR wordt vanavond uitgezonden om 22.30 uur op NPO1.

Regisseur vertelt over de aflevering.