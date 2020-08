Goedemorgen! Grootste werkschip naar Zeeland en Molukse klederdracht mag niet verdwijnen

Het is voor veel Zeeuwen de dag dat het grootste werkschip ter wereld naar onze provincie komt. Het schip komt als alles volgens verwachting verloopt om 15.00 uur aan in de haven van Vlissingen. Voor die tijd is het al op de Westerschelde te bewonderen.

De Pioneering Spirit is het grootste werkschip ter wereld (foto: Rederij Allseas)

Hij maakt alles zelf en met de hand; steekje voor steekje ontstaan zo de prachtigste kledingstukken. Jerry Hetharie uit Middelburg ziet het als zijn plicht om ervoor te zorgen dat de traditionele Molukse dracht niet verloren gaat.

vier gouden spelden bekent dat je geloofsbelijdenis hebt gedaan (foto: Omroep Zeeland)

Al twee jaar lang, vijf dagen in de week, struint Erik de Vries de kust van Schouwen-Duiveland af op zoek naar afval dat is achterlaten door strandgangers of is aangespoeld. Maar in die twee jaar heeft hij nog nooit zoveel afval opgehaald als de afgelopen weken.

Bende van het strand aan het werk in de duinen bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Na de onweersbuien van gisteravond is het vanochtend vrij mooi weer met kans op mistbanken maar vooral ook zonnige perioden en weinig wind. Vanmiddag en vanavond is er wat meer bewolking en dan is er er ook kans op een paar lokale regenbuien. Het is helderder en koeler dan gisteren, met maximum van 22 tot 25 graden. Daarbij komt vanmiddag een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind op gang.