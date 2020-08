Binnenvaartschipper Jean-Pierre: 'Eind februari had ik ineens een bijna lege agenda'

Jean-Pierre Dubbelman met zijn kinderen op het binnenvaartschip (foto: Jean-Pierre Dubbelman)

Wat heeft corona gedaan met de binnenvaart?

Het heeft de vaart voor een deel stilgelegd. Ik verhuur mijzelf aan mensen die zelf hun schip willen verlaten. Dus families die bijvoorbeeld even op vakantie gaan, maar waarbij de opdrachten wel doorlopen in die tijd. Dus ik kom aan boord en zij gaan dan, normaal gesproken, van boord. Doordat de kinderen, die in dit geval veelal op een internaat zitten, niet naar school konden, was het hele gezin ineens aan boord. Met als gevolg dat ik natuurlijk overbodig was, omdat ze de opdrachten met het hele gezin aan boord konden uitvoeren.

Hoe leeg was jouw agenda in het begin?

Vanaf februari zag ik ineens een hele lege agenda voor mij. In één klap verdampten alle opdrachten die ik had opstaan. Ik heb opdrachtgevers benaderd dat ik inzetbaar was, maar kreeg daar weinig reactie op. Wat ik ook merkte was dat veel collega's in loondienst ineens ook op de vrije markt hun diensten aanboden, vaak tegen een lager tarief. Er waren meer schippers, dan dat er werk was.

Naast dat ik freelance schipper ben, geef ik ook nautisch advies aan ingenieursbureaus en overheden in binnen- en buitenland. Ik adviseer bijvoorbeeld over havens, vaarwegen, sluizen. Eigenlijk alles wat met binnenvaart te maken heeft. Dat werk doe ik vanuit huis en dat liep gelukkig wel door. Er waren geen fysieke overleggen, maar we deden veel met video-calls.

Het invaren van de Krammersluizen, vol containers (foto: Jean-Pierre Dubbelman)

Met het schip moet je ook vaak een landsgrens over, die in het begin op het land dicht was. Bestond die ook op het water?

We hadden wel papieren nodig als we ergens iemand, bijvoorbeeld in België gingen vervangen. Dan moest je met de auto natuurlijk eerst de grens over. Maar als je met de boot de Nederlands-Belgische grens passeerde dan was daar verder niks van te merken. Ik heb wel ludieke verhalen gehoord over instanties die aan boord kwamen om controles uit te voeren op documenten en bemanning. Normaal gebeurt dat in de stuurhut, maar dat was vanwege de afstand lastig en dan werden ze vaak buiten of op de patrouilleboot uitgevoerd.

Normaal ben je dus vaak van huis, hoe was het om zo veel thuis te zijn?

Ik had veel tijd voor onze twee kinderen, dat was heel fijn. Ik heb nog nooit zo lang niet gevaren en ik ben drie weken niet uit het dorp geweest. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld moest tijdelijk even iets meer werken, dus zo kwam het wel goed uit. Met het vele thuiswerken was ik al veel thuis en de kinderen gaan nog niet naar school. Afgezien van het feit dat ik minder ben gaan varen, is de thuissituatie deze periode nauwelijks veranderd.

Hoe is de situatie nu?

De effecten zijn veel minder groot dan in februari en maart. Het is minder abrupt, ondanks het toenemend aantal besmettingen. Het advieswerk is goed aangetrokken en daar heb ik de komende weken nog genoeg werk in. Eén opdrachtgever voor de binnenvaart heb ik ook voor het hele jaar al vastliggen. Maar door corona vaar ik over het algemeen wel minder nu.

Zijn oudste zoon Viggo kijkt toe hoe de auto aan boord wordt gehesen (foto: Jean-Pierre Dubbelman)

Ondanks dat je niet thuiswerkt, heb je weinig contact met andere mensen. Vind je dat fijn in deze periode?

Hoe lang je ook aan boord zit, een paar dagen of twee weken, je hoeft er bijna nooit vanaf, dus je loopt geen risico. En je zit gelijk veertien dagen in quarantaine! In de haven worden de containers gelost en geladen en al het contact gebeurt verder telefonisch of op grote afstand. Je denkt wel even na als je nu naar de Antwerpse haven moet, maar je hoeft bij niemand in de buurt te komen, dus loop je praktisch geen risico.

Wat neem je mee?

Meer thuis zijn en meer met de kinderen vond ik wel heel waardevol. Verder maak je nu ook bewuster keuzes waar je wel en niet naartoe gaat. En een mooie ontwikkeling vind ik video-calls. We hadden toch niet kunnen indenken dat we zo massaal op deze manier zouden overleggen met elkaar. Zo konden veel dingen toch, weliswaar met vertraging, doorgaan. Het blijft in veel gevallen ook echt wel nodig om elkaar te zien, maar het is ook heel fijn dat je niet altijd in de auto hoeft te springen.