Woning binnen vier dagen verkocht: woningkrapte in Zeeland blijft voorlopig

De huizenprijzen rijzen momenteel de pan uit. "In de Randstad betaal je makkelijk 17.000 euro per vierkante meter. Dat is van de zotte en kunnen mensen niet lang volhouden. Daarom verwacht ik dat de prijzen in de Randstad zullen stagneren en hier blijven ze stijgen waardoor de huizenprijzen uit de Randstad en Zeeland langzaamaan naar elkaar zullen groeien", aldus Van Hoeve.

'Woningkrapte blijft'

Van Hoeve voorspelt dat de woningkrapte voorlopig nog wel blijft. "Zeeland was een krimpregio en voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen is toen besloten te stoppen met nieuwbouw want je bouwde voor leegstand. Er is te lang gewacht om de nieuwbouw weer op gang te brengen en nu stagneert de markt. De regelgeving moet veranderen anders zal het probleem niet worden opgelost."

De appartementen en ruime twee-onder-een-kapwoningen zijn volgens Van Hoeve het meeste in trek: "Senioren zijn vaak op zoek naar gelijkvloerse woningen en dan kom je al snel bij appartementen uit, maar starters zijn hier ook in geïnteresseerd terwijl er weinig appartementen worden gebouwd en aangeboden. Hierdoor stijgen de prijzen, blijven senioren langer in hun huidige woning zitten waardoor ze die woningen bezet houden voor gezinnen die wat groter willen wonen. Die gezinnen houden hun woningen dan weer bezet voor jonge koppels en zo is de cirkel rond."

Kwartaalcijfers

De kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van de NVM liegen er niet om. Stonden de huizen vorig jaar nog gemiddeld 36 dagen te koop in Midden- en Noord-Zeeland, nu zijn dat zo'n 30 dagen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen staan de huizen ongeveer vijf dagen korter te koop ten opzichte van 2019. "Dit geldt vooral bij huizen met een vraagprijs tot 340.000 euro. Daar kun je snel twintig bezichtigingen inplannen, bij woningen boven de 340.000 euro is dat niet het geval."

Sanne van der Leer zit dagelijks achter haar computer op zoek naar een nieuwe woning (foto: Omroep Zeeland)

Sanne van der Leer uit Middelburg zag dit wel aankomen en heeft precies op het juiste moment haar huis verkocht. "Binnen twee dagen waren zestien bezichtigingen gepland en stonden er mensen op de wachtlijst. De vierde dag ben ik akkoord gegaan met een bod", vertelt Sanne.

Huis verkocht? Nu op zoek naar een nieuw huis

De kopers krijgen in februari de sleutel van het huis, dat geeft Sanne wat ruimte om te zoeken naar een nieuwe woning. "Dat is best lastig want makelaars zetten tegenwoordig een vooraankondiging op sociale media waar massaal op wordt gereageerd. Als het huis dan op Funda verschijnt ben je al te laat. Vandaar dat je eigenlijk continu moet zoeken", zegt Sanne.

Geen forceerde koop

Het was een bewuste keuze van Sanne om eerst haar huis te verkopen: "Dan betaal je geen overbruggingshypotheek." De kans bestaat wel dat ze misschien nog geen nieuw huis heeft gevonden in februari, maar ze is niet van plan zich op te laten jagen. "Ik ga geen forceerde koop doen omdat ik uit dit huis moet. Als het niet lukt binnen de tijd ga ik tijdelijk terug naar mijn vader", aldus Sanne.

