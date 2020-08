Bruinooge stopt als burgemeester van Alkmaar en komt terug naar Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Bruinooge was in Zeeland jarenlang gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Middelburg. In een afscheidsbrief aan alle Alkmaarders schrijft hij terug te keren naar Zeeland.

"Ik moet u erkennen dat ik de laatste jaren als zeer intensief heb ervaren; het valt me steeds zwaarder; ook gezondheidsaspecten spelen hierbij een rol," schrijft Bruinooge op de website van de gemeente Alkmaar. Hij gaat in de brief in op de vele hoogtepunten tijdens zijn functie als burgemeester van de stad.

'Zorg goed voor elkaar'

De geboren Zeeuw sluit zijn brief af met de woorden: Lieve Alkmaarders,

Mede namens mijn vrouw wens ik dat het u "wel" ga. Zorg goed voor onze mooie gemeente, maar vooral: zorg goed voor elkaar."

Piet Bruinooge wordt in september 65 jaar. Burgemeesters mogen hun functie vervullen totdat ze 70 zijn geworden.