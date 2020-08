Badende Kabouws in de Biesbosch (foto: Lies Hulsbergen)

Voor Daisy Schalkens die bij Omroep Brabant werkt en inmiddels negen jaar in Noord-Brabant woont, is de provincie haar tweede thuis geworden. Of eigenlijk is er voor haar geen tweede thuis, maar zijn Zeeland en Noord-Brabant allebei gewoon thuis. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de gastvriendelijkheid en open armen waarmee je volgens Daisy in beide provincies ontvangen wordt. "De mensen zijn altijd blij dat je er bent." En dan hebben beide provincies volgens haar nog weidsheid en ruimte. "Al ervaar je de ruimte in Zeeland beter."

'Geen kust, wel hippe steden'

Ook Tamara Ernst van de marketingorganisatie Visit Brabant ziet de weidsheid en ruimte van beide provincies als een overeenkomt. Maar dan houdt het ook op volgens haar. "Wij hebben niet zo'n mooie, prachtige kust. Maar wel bruisende, hippe steden, met dan ook nog natuur om de hoek."

Maar volgens Daisy is er nog een veel groter verschil tussen Noord-Brabant in Zeeland, dat zich de afgelopen week extra deed voelen. "De wind! Er is geen wind in Brabant. Dat heb ik tijdens de hittegolf ondervonden.. Ik heb mijn moeder gebeld met de mededeling 'Mam, ik mis m'n zeewindje' en ben naar de camping in Groede gereden en naar het strand gegaan. Heerlijk."

Favoriete plekjes

Favoriete plekjes kunnen de dames zo opnoemen. Voor Tamara zijn dat de Oisterwijkse bossen en vennen. "Sprookjesachtig mooi. Een nog onontdekt pareltje." Voor Daisy is dat de Biesbosch. "Ontzettend leuk en mooi. Je kan er met een bootje of kano doorheen varen. Dan zie je het gebied op een heel andere manier."

Moeilijker is het noemen van het meest overschatte plekje van Noord-Brabant. Of wellicht houden ze dat uit tactische overwegingen achter.

