'Ik was na de overwinning op RBC de gelukkigste man op aarde'

(foto: Omroep Zeeland)

Weet je nog hoe het spelverloop was?

"Na de eerste helft stonden we 2-0 voor door twee goals van Remco van Keeken. Ik weet dat we in de tweede helft met kunst en vliegwerk de nul hebben gehouden. Van Hooijdonk schoot nog een keer op de paal geloof ik. Die 2-0 hebben we over de streep getrokken dus dat was een geweldige boost. Ik was de gelukkigste man op aarde na die wedstrijd."

VC Vlissingen speelde voor het eerst in het betaalde voetbal, hoe was dat voor jou?

"Ik kwam van Feyenoord af, maar dat was bij de reserves. Dus dan speel je ook voor drie man en een apenhoofd. Voor mij was het dus ook fantastisch om die eerste wedstrijd voor 5000 man te spelen. Als ik zo een beetje terugkijk, is het in mijn profcarrière misschien wel de mooiste wedstrijd geweest."

Hoe is het om dan 30 jaar daarna dan die herinneringen op te halen?

"Daar word ik zeker blij van ja. Alleen als je zegt dat het 30 jaar geleden is dan schrik ik daar toch een beetje van. Ik kan het nog heel goed herinneren maar het is wel echt lang 30 jaar geleden. Dat betekent dat ik bijna 50 ben!"

Magito woont momenteel in het Belgische Lokeren. Toch is hij nog steeds actief in het Zeeuwse voetbal. Zo was hij eerder trainer van onder andere Oostburg en SDO'63. Nu is hij trainer van zaterdag derdeklasser Veere.

Danny Magito: "Ik was de gelukkigste man op aarde na de overwinning op RBC"

De eerste wedstrijd wonnen jullie en er was veel euforie. Hoe was dat daarna?

"Het eerste half jaar bij Vlissingen was gewoon leuk. We verloren wel een paar keer, maar we wonnen ook weleens. Daarna waren er financiële problemen en er kwam wat wrijving onderling bij de spelers. Het tweede jaar met VCV Zeeland was ook niet leuk meer eigenlijk."

Hoe verliep je carrière daarna?

"Ik ben na VCV Zeeland naar België gegaan. Ik mocht op proef komen bij Boom. Zij waren gepromoveerd naar de Eerste Klasse, het hoogste niveau in België. Het ging hartstikke goed daar en het leek erop dat ik in de Belgische Eredivisie terecht zou komen. Dat ketste echter op het laatste moment af en dat contract kwam er dus niet. Toen kwam ik wel een beetje in een put hoor. Ik had ook geen zin meer om te voetballen. Ik ben toen daarna wel weer bij Zierikzee gaan voetballen en later nog bij Hoek. Daar heb ik nog mooie successen behaald."

Het profavontuur van VC Vlissingen/VCV Zeeland duurde slechts twee seizoenen. Door financiële perikelen werd na het seizoen 1991/1992 geen licentie meer afgegeven door de KNVB.

Lees ook: