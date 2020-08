Ondanks verkoelende onweersbuien duurt de hittegolf nog voort

Er zit weer een hittegolf aan te komen (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Voor een hittegolf moet het er minstens vijf dagen achtereen 25 graden of warmer zijn en daarvan moeten er minstens drie dagen zijn met temperaturen van boven de dertig graden. Dat was op 9 augustus het geval voor alle drie de Zeeuwse weerstations van het KNMI.

Einde hittegolf

In Vlissingen en Westdorpe kwam op 14 augustus aan die hittegolf een eind. Die dag duikelde de temperatuur bij die twee meetstations tot onder de 25 graden. In Wilhelminadorp werd op 14 augustus wél nog een temperatuur van 25,8 graden gemeten en ook de dagen erna werden er telkens temperaturen van boven die grens van 25 graden gemeten.

Zomer in Zeeland, oplopende thermometer tikt de 30 graden aan (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Het leek er vandaag op dat ook in Wilhelminadorp een einde aan de hittegolf zou komen, want de voorspelde maximumtemperatuur was 24 graden, maar door een kortstondige piek in de temperatuur om 15.00 uur tikte het meetstation van Wilhelminadorp toch nog nét die 25,0 graden aan. Daardoor is dit met hakken over de sloot dus nog niet het einde van de hittegolf.

Maximum van 20 graden

Morgen lijkt er in Zeeland dan toch echt een einde aan de hittegolf te komen. In Wilhelminadorp wordt dan een maximum van 20 graden voorspeld. Dan kan zelfs een kortstondige piek in de temperatuur er niet meer voor zorgen dat de temperatuur er even oploopt tot de 25 graden.

Het lijkt erop dat er ook landelijk morgen een einde komt aan de hittegolf. Vandaag heeft het meetstation in De Bilt, waarop de landelijke hittegolf gebaseerd wordt, een temperatuur van 25,1 gemeten, maar morgen wordt daar een maximumtemperatuur afgegeven van 22 graden, dus eindigt waarschijnlijk onze Zeeuwse hittegolf tegelijkertijd met de landelijke.

Warmste dorp

In Zeeland was Westdorpe overigens het meetstation waar gedurende deze hittegolf de warmste temperatuur werd gemeten. Daar liep de temperatuur op 8 augustus op tot 36,4 graden. Daarmee deed Westdorpe weer de titel 'warmste dorp van Nederland' eer aan, maar dat was bij lange na niet de warmste temperatuur die daar tot nu toe werd gemeten.

Die eer gaat naar de datum 25 juli 2019, toen werd in Westdorpe een temperatuur van 40,6 graden gemeten, dat is de op één na warmste temperatuurmeting van heel Nederland tot nu toe. Diezelfde dag werd het namelijk in Gilze-Rijen nog nét iets warmer: daar werd het toen 40,7 graden.

Lees ook: