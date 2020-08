Istvan Bakx leeft in voetbalbubbel met kampioenschap in zicht

Istvan is veel te vinden op zijn hotelkamer (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week is Istvan met zijn ploeg vanuit Kaapstad naar Johannesburg gevlogen om daar de GladAfrika Championship af te werken. In deze tweede divisie van Zuid-Afrika worden binnen drie weken alle resterende wedstrijdens van de competitie gespeeld. "Na vijf maanden geen wedstrijden is dit een aparte gewaarwording."

Voor hij de bubbel inging is hij negatief getest op corona. Nu moet hij dagelijks een checklist invullen en zijn mondkapjes, buiten de wedstrijden en trainingen, verplicht. Ook worden de wedstrijd gespeeld zonder publiek, maar dat is volgens Bakx niet vreemd. "Normaal zitten er maar 1.000 man in een stadion waar er misschien 70.000 inkunnen, dus dat maakt niet heel veel verschil."

Alcoholverbod

Ajax Cape Town staat zes punten los op de nummer twee en het kampioenschap kan ze bijna niet meer ontgaan. Als dat zo is, dan mag in ieder geval de champagnefles ontkurkt worden, want het alcoholverbod is afgelopen week opgegeven in Zuid-Afrika. "Mooi voor de wijnboeren, maar ik drink toch geen alcohol, dus hou het wel bij kinderchampagne. Maar als we kampioen worden ga ik er zeker geen rondje minder door dansen."

