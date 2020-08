De laatste weken voor campinggasten Witte Raaf: 'Dat doet ons heel erg pijn'

"We hebben hier vanaf de eerste dag dolgraag verbleven", zegt de Rouck die woont in Antwerpen. Hij komt graag naar Zeeland en is zelfs bijna niet meer thuis te vinden. Ook Andreas Klaassen uit Bonn voelt zich na meer dan twintig jaar echt thuis op de camping. "Ik ben een beetje Duitser, maar ook een beetje van Erremuu", vertelt Klaassen.

'Nooit meer weg uit Zeeland'

Voor de 140 chalets is mogelijk een alternatief. Even verderop bij camping de Kruitmolen ligt er een uitbreidingsplan om de gasten een plek te bieden. Alleen is daar nog geen vergunning voor en dus moeten mensen zoals De Rouck en Klaassen afwachten of ze ook na november nog in de buurt terecht kunnen. "Als dat lukt, doet dat echt niet onder voor deze plek op de Witte Raaf. Als dat niet lukt, staan hier 140 chalets die nergens naartoe kunnen," stelt De Rouck.

Voor hem is dat laatste zijn grootste angst. Het liefst zou hij nooit meer weg willen uit Zeeland. De Rouck: "Als we niet op camping De Kruitmolen terecht kunnen, zitten we gewoon diep in de puree."

