North Sea Port tot leven gebracht in expositie

North Sea Port is een grensoverschrijdende fusiehaven bestaande uit de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent. De expositie in het Portaal van Vlaanderen laat de bezoeker via een maquette van het havengebied en een groot scherm de haven van binnenuit beleven.

60 kilometer lang

Het gaat om de 9.100 hectares van havengebied, dat zich 60 kilometer lang uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot in het Belgische Gent. In dat havengebied werken bijna 100.000 mensen in 525 bedrijven.

Volgens Liselotte Spuesens, manager van het Portaal van Vlaanderen, is de multimediale tentoonstelling een belangrijke aanvulling. "Het laat de haven tot leven komen", zegt ze. "Mensen kunnen met behulp van een I-Pad meer te weten komen over de haven. Als ze die tablet richten op het gebied waar ze meer over willen weten, krijgen ze de informatie op hun scherm te zien."

Liselotte Spuesens over de nieuwe expositie: