Vijfde single Joe Buck heet Shadows in the Dark

Artwork van de single Shadows in the Dark (foto: Firefly / UMPG)

Shadows in the Dark is mede geproduceerd door Ilse DeLange, die ook de backing vocals voor haar rekening neemt. Zeeuwse inbreng komt van de in Hulst opgegroeide muzikant JB Meijers. Hij is 'vocal engineer' en levert het vocoder geluid.

In april dit jaar verscheen zijn digitale EP waarop de singles The Way You Take Time, You Don't See Me, White Roses en Own The Morning waren verzameld. The Way You Take Time werd gebruikt in een reclame voor een supermarkt en werd een hit. Na dat succes wacht Joe Buck nog op zijn tweede notering in de landelijke Top 40.

