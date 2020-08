Stadsraden Domburg en Zoutelande tevreden over druktescenario's, Stadsraad Veere niet

Bij de druktescenario's wordt er op basis van het getij, verwachte bezettingsgraad en het weer een inschatting gemaakt van de drukte voor de aankomende week. De gemeente kent daar bepaalde kleurcodes aan toe; groen, geel, oranje of rood, vergelijkbaar met de codes voor de drukte op de stranden van de gemeente.

De kleuren corresponderen met bepaalde maatregelen die in een kern worden genomen om de 1,5 meter maatregel te handhaven. De kleurcodes zijn in onderling overleg met de Veiligheidsregio Zeeland afgesproken.

het drukte scenario (foto: Gemeente veere)

Volgens Simon de Visser, voorzitter van de Stadsraad Domburg houdt het publiek zich redelijk aan de looprichtingen en wordt er in het centrum niet gefietst. "Het enige waar nog aan gewerkt moet worden is een beter parkeerverwijssysteem. Maar hierover zijn we in overleg met de gemeente Veere en hopen dat dit ook wordt opgelost.

Zonder maatregelen grotere chaos

Ook Bram Markusse, voorzitter van de Stadsraad Zoutelande is erg tevreden. "Zonder deze maatregelen zou het een grotere chaos zijn. Fietsers moeten afstappen en dat geeft ruimte." Ook de inzet van coronacoaches vindt hij een belangrijk aspect, waardoor alles in goede banen wordt geleid. "Ze zijn goed zichtbaar en spreken mensen aan als ze te dicht bij elkaar in de buurt komen. Ook zorgen ze ervoor dat bezoekers zich in het centrum aan de looprichting houden. Natuurlijk zijn er mensen die geen gehoor geven aan de oproep, maar negentig procent doet dat wel."

Veel Belgen denken dat, wanneer in Veere scenario oranje van kracht is, ze niet meer welkom zijn en dat is jammer." Jan Paul Loeff - voorzitter stadsraad veere

Alleen de Stadsraad Veere heeft zo zijn bedenkingen over het gebruik van de druktescenario's. Voorzitter Jan Paul Loeff: "Het is hier op gemiddelde dagen onwaarschijnlijk druk en ik zie dat weinig mensen zich houden aan het protocol, ondanks dat de coronacoaches en de boa's die hun uiterste best doen. Maar die kunnen niet overal zijn en zodra ze uit het zicht zijn, wordt de anderhalve meter afstand toch weer overschreden."

Verwarrend

Daarnaast vindt Loeff het gebruik van de kleurcodes erg verwarrend voor het publiek. Volgens het RIVM betekent de kleur oranje dat je een gebied moet mijden. Dat is iets heel anders dan de kleur oranje in het druktescenario. "Veel Belgen denken dat, wanneer op sommige dagen in Veere scenario oranje van kracht is, ze niet meer welkom zijn en dat is ontzettend jammer."

Het is druk in Veere (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Veere vindt dat het experiment tot nu toe goed werkt. "We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat bezoekers en inwoners zich aan de regels houden. Hiervoor hebben we coronacoaches die in de verschillende kernen werkzaam zijn. Soms wordt de anderhalve meter wel overschreden en grijpen we in. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal", laat een woordvoerder weten. Er zijn volgens de gemeente in totaal slechts een handjevol boetes uitgedeeld.

Geen bezoekers afschrikken

Mocht blijken dat het in een kern te druk wordt, dan wordt er volgens de woordvoerder naast de coronacoach een verkeersregelaar ingezet, om het verkeer in goede banen te leiden. "Er is overal voldoende parkeergelegenheid, maar niet iedereen weet de parkeerplaatsen te vinden, dus worden ze hierbij geholpen." Volgens de gemeente is het niet de bedoeling door het gebruik van de drukte scenario's bezoekers af te schrikken. "Toeristen worden alleen verzocht om niet te komen bij scenario rood, maar dit is nog niet het geval geweest." Wel is het al een paar keer voorgekomen dat scenario oranje is ingesteld in de Veerse kernen.

Een coronacoach aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Momenteel zijn er zo'n zeventien coronacoaches aan het werk in de verschillende kernen binnen de gemeente Veere, waaronder de 22-jarige Veva Francke uit Koudekerke. Francke zag de vacature en langskomen en heeft meteen gereageerd. "Het leek me erg leuk om te doen en het is goed te combineren met mijn andere werkzaamheden als personal trainer en fitnessinstructeur."

Haar werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het controleren en het handhaven van de anderhalve meter maatregel en zorgen dat de looprichtingen in het centrum worden nageleefd. "Maar ik zie mezelf eigenlijk meer als een gastvrouw. We krijgen namelijk ook heel veel vragen over allerlei onderwerpen, waarbij je de bezoeker kan helpen."

Meerwaarde

Francke heeft het idee dat de coronacoaches een meerwaarde zijn en ook een bijdrage leveren in het naleven van alle maatregelen. "We zijn door onze oranje hesjes goed zichtbaar voor iedereen en eigenlijk is dat meestal al genoeg. En als je mensen dan op een vriendelijke manier benaderd, hebben ze meestal begrip voor de situatie en volgen ze je advies ook makkelijker op."