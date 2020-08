'Zomer goed verlopen, maar Zeeuwen waren soms bang voor de drukte'

Drukte op het strand van Domburg, maar meeste strandgangers houden wel anderhalve meter afstand (foto: Omroep Zeeland)

"Zaterdag kregen we nog veel berichten van mensen niet in de winkels durfden. Je merkt ook in supermarkten dat het op sommige plekken wel heel druk is. En dat mensen daar angstig van kunnen worden", aldus Lonink.

Er komt een risicovolle fase aan

Maandagavond was Jan Lonink nog in Utrecht om met collegavoorzitters van de veiligheidsregio's te vergaderen in het zogenoemde veiligheidsberaad. Ze maken zich zorgen dat er een risicovollere fase aan zit te komen op het gebied van corona. Het aantal besmettingen neemt dagelijks met zo'n 600 besmettingen toe, vooral in Amsterdam en Rotterdam. "Dat leidt nog niet tot veel hogere ziekenhuisopnames", licht Lonink toe.

Na de zomer zullen mensen weer meer tijd binnen gaan doorbrengen en daar, in de privésfeer, vinden nu de meeste besmettingen plaats volgens de VRZ-voorzitter. Lonink wil nog niet vooruitlopen wat de overheid daarmee kan. Hij verwijst naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge die dinsdagavond gehouden wordt.

Wel zei Lonink dat de burgemeesters en het kabinet willen dat er een quarantaineplicht komt voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Maar hoe dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk.