Profavontuur VC Vlissingen was onvergetelijke ervaring, ondanks alle financiële perikelen

VC Vlissingen won op zaterdag 18 augustus 1990 voor meer dan vierduizend toeschouwers met 2-0 van RBC uit Roosendaal. Remco van Keeken maakte beide treffers. "Het is een uniek jaar geweest. En die goals nemen ze je natuurlijk nooit meer af", aldus Van Keeken.

"Het was het ideale scenario", zegt Emiel Dorst, die destijds als 19-jarige aanvaller debuteerde in het profvoetbal. "Als een club nieuw is, dan hoop je natuurlijk te winnen met veel publiek erbij. Dat scenario kwam uit."

Zenuwachtig

"Iedereen was zenuwachtig", zegt Romeo van Aerde. "Niet alleen de spelers. Heel de club." De spelers van toen kijken met veel voldoening terug op die eerste wedstrijd tegen RBC, waar een jonge Pierre van Hooijdonk destijds in de spits speelde.

Ondanks de goede start was het een slecht seizoen voor VC Vlissingen in de Eerste Divisie. De club eindigde als laatste. Bovendien werd het seizoen gekenmerkt door veel financiële problemen. Ook het seizoen erna was zowel sportief als financieel geen succes. Na twee seizoenen werd de stekker uit het Zeeuwse profvoetbal getrokken.

Van Keeken, Van Aerde en Dorst hebben het profvoetbal de afgelopen jaren gemist in Zeeland. "Zonde dat het nooit echt gelukt is in zo'n provincie met een behoorlijk achterland", zegt Van Aerde.

Clubs gunnen elkaar niks

"De belangrijkste reden dat het niet gelukt is, is dat de clubs elkaar niks gunnen. Dat heb je wel nodig om betaald voetbal te kunnen spelen", zegt Van Keeken.

"Ik kan moeilijk geloven dat mensen het niet gemist hebben", zegt Dorst. "Omdat er voor de rest ook helemaal niks is van niveau. Iedere sport op niveau mis ik wel in Zeeland. Of het nu handbal of volleybal is."

(foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft een speciale podcast gemaakt over het debuut van VC Vlissingen in het profvoetbal. Verslaggever Stefan Nijpjes sprak met Romeo van Aerde, Emiel Dorst en Remco van Keeken. De podcast van 36 minuten kun je terugluisteren via;

Soundcloud: ap.lc/qP7M1

Beluister hier de podcast over het debuut van VC Vlissingen het betaald voetbal van 30 jaar geleden

VC Vlissingen - RBC 2-0

1-0 Remco van Keeken (2)

2-0 Remco van Keeken (27)



Scheidsrechter: Rob Overkleeft

Toeschouwers: 4.200

Opstelling VC Vlissingen

Ruud Pennings, Danny Magito, Ron van Dam, Huub Stokmans, Carlo van Tour, Jacques Sweres, Jan Poortvliet, Romeo van Aerde, Hans de Nooijer, Remco van Keeken, Emiel Dorst (Celso Dos Santos/69)

Lees ook: