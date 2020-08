Zorgmedewerker Linda: Covid-19 heeft bij Tragel een enorme impact gehad

Linda Rijk, medewerker Tragel (foto: Omroep Zeeland)

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

De afgelopen periode was een spannende tijd, een emotionele achtbaan en een periode van hoge werkdruk. Maar ook een periode waarin we als team heel goed hebben samengewerkt en waarin we er voor elkaar waren. Juist in deze periode hebben we laten zien dat we een sterk team zijn.

Eén van onze bewoners werd getroffen door corona en in die periode was er nog niet veel kennis over het virus. Hij was verkouden en toonde verder geen symptomen die wezen op een positieve besmetting. Uiteindelijk werd hij toch naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie vanwege andere lichamelijke klachten. Hij werd er positief bevonden. Een opname volgde en niet veel later kwam hij te overlijden.

Kort daarna werden er nog twee cliënten van dezelfde locatie positief bevonden en drie collega's (van wie ook de partners ziek werden). Binnen Tragel is er geen andere afdeling waar het virus zo'n grote impact heeft gehad.

Spaanse verzorgende aan de slag bij Tragel Zorg in Clinge (archieffoto). (foto: Omroep Zeeland)

Wat is er anders dan 'vóór corona' aan uw werk?

Als team weten we nu nog beter wat we aan elkaar hebben. Omdat we zo direct met de gevolgen van dit virus te maken hebben gehad. Niet alleen op het werk, maar ook in ons privéleven. We zijn voorzichtig en weten wat dit virus kan doen. We nemen het nog steeds serieus en blijven waakzaam., letten op eventuele klachten van onze bewoners, maar ook op die van onszelf. We zullen niet snel risico's nemen.

En in de praktijk: We hebben gedurende die eerste periode met beschermende kleding gewerkt, schorten, mondkapjes, handschoenen. Nu niet meer. Nu houden we vooral rekening met afstand waar mogelijk. We zijn een langere periode op iemand zijn appartement, dan kiezen we ervoor om nog steeds een mondkapje en handschoenen te dragen.

Tragel. De gehandicaptenorganisatie in Clinge. (foto: Omroep Zeeland)

Mocht er een tweede lockdown komen, wat zou er volgens u nu anders moeten?

Mocht die er komen, dan denk ik niet dat we het heel anders zouden doen. Mocht dit virus weer een rol spelen op onze locatie, dan weten we als geen ander hoe te handelen. Wat nu wel anders zou kunnen gaan, is het moment vóór de lockdown. Personeel en/of cliënten eerder laten testen op Covid-19. Zeker weten of je te maken hebt met besmette personen en hen eerder in quarantaine plaatsen. Toen wij te maken hadden met Covid, was het laten testen niet mogelijk. De testen waren toen nog zeer beperkt beschikbaar. Nu is dit niet meer. Mensen worden zelfs uitgenodigd om zich bij twijfel te laten testen.

Tragel in Clinge (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

Op zich met vertrouwen, maar wel met een realistische kijk op de situatie. Zolang het virus nog in onze maatschappij aanwezig is, kunnen er altijd nieuwe besmettingen plaatsvinden. Toch wil ik niet dat de angst het overneemt. Uiteindelijk zijn er al heel wat beperkingen opgeheven en dit doet ons allen goed.