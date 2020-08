Niek stopte met zijn studie om ondernemer te worden en nu filmt hij superjachten

Het klinkt als een script voor een goed boek. Na jaren twijfelen over wat hij wilde worden en verschillende studies, stopte hij ook met zijn laatste studie om videomaker te worden. Binnen korte tijd boekte hij zo veel succes dat hij zichzelf wel eens moet knijpen om te beseffen dat het geen droom is.

Ondernemer heeft hij altijd al willen worden

Het begon bij een autoschadebedrijf in Zierikzee en daarna zijn eigen poetsbedrijf voor auto's. Van het geld dat hij bij het autoschadebedrijf verdiende kocht hij een drone en daar ging hij voor zijn plezier mee vliegen. Uiteindelijk leek het hem en een vriend wel leuk om ook een 'gewone' camera te kopen, zodat ze die beelden konden combineren in filmpjes. "We keken video's op YouTube om alles te leren", glimlacht Niek.

De eerste video was voor de oom van Niek, een promotievideo voor het klimbos in Westenschouwen. Daar deden de vrienden zes maanden over. Maar toen het filmpje online stond en goed bekeken werd, gaf dat de drive om door te gaan. "Het is wel heel tof als je in één keer zo veel mensen bereikt."

Elke vrije minuut besteedde hij vervolgens aan beter worden in het vak. "Op vakantie, maar ook tijdens een dagje weg was ik altijd aan het filmen. Op een gegeven moment kom je op een niveau dat je het professioneel kunt aanbieden."

Filmen op superjachten

Hard werken, maar ook een beetje geluk brachten hem waar hij nu is. "Ik ging filmen bij een opdrachtgever en kwam daardoor in aanraking met een nieuwe klant om boten te filmen. Soms huren ze een helikopter in om de boten van boven te filmen. Toen wij als filmcrew uitstapten, stapte er een andere superjachtfotograaf in. Ik stuurde hem mijn materiaal later toe en toen nodigde hij mij uit om te filmen bij superjachtenbouwer Amels in Vlissingen. Inmiddels komen daar elke maand leuke opdrachten uit."

Dat is bizar! Normaal betaal je een half miljoen om daar een weekje op te slapen." videomaker Niek van de Zande

De fotograaf die hij bij de helikopter tegenkwam, vroeg hem in februari om mee te gaan naar de Bahama's. Daar mocht hij een paar nachten slapen en filmen aan boord van een superjacht. "Dat is bizar. Normaal betaal je een half miljoen om daar een weekje te slapen. Het is heel bijzonder en erg leuk om door dit werk van die inkijkjes te krijgen."

Wat hij nog moet leren, is om er op het moment zelf van te genieten. "Bij het superjacht is dat wel gelukt, maar op een jachtshow in Monaco ben je zo druk aan het filmen dat ik wel eens vergeet even niet door de camera te kijken, zelf even rond te kijken en te genieten van waar ik ben."

Van glamour naar inhoud

Zijn ambitie is om nu meer de inhoud in te gaan met zijn filmpjes. "Dit zijn hele toffe opdrachten, maar het lijkt mij ook leuk om meer documentaire-achtige video's te maken, meer gericht op de inhoud."

Hij is ook alweer aan het nadenken over een volgende onderneming. "Misschien iets in lifestyle producten. Die kan ik dan zelf filmen en in de markt zetten. Ik ben wel iemand die vooruit kijkt en een plan maakt om daar te komen. Filmen blijf ik er dan misschien wel bijdoen, maar ondernemer zijn vind ik het mooiste dat er is."